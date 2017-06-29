Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Новости Сирии
Пропаганда превыше всего: как США готовятся к атаке на Сирию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пропаганда превыше всего: как США готовятся к атаке на Сирию

    18:48  29 Июня 2017
    116

    Пропаганда превыше всего: как США готовятся к атаке на Сирию

    США активно воздействуют на общественное мнение перед прямой военной агрессией против Сирии.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «США запустили отвратительную пропагандистскую кампанию, чтобы оправдать атаку на Сирию», опубликованной канадским информационным ресурсом Global Research.

    Белый дом заявил в понедельник, что у него есть «потенциальные» доказательства того, что правительство Башара Асада готовится к еще одной атаке с применением химического оружия.

    Эта атака, настаивают в Вашингтоне, «скорее всего, приведет к массовому убийству мирных граждан, в том числе и невинных детей». Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер добавил, что если «господин Асад совершит еще одно массовое убийство с использованием химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену».

    Сверх того, посол США в Организации объединенных наций Никки Хейли заранее обвинила Россию и Иран в причастности к любым будущим «химическим атакам», которые могут произойти Сирии.

    Между тем никаких реальных доказательств пока представлено не было. Во вторник это признал даже министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон. Тем не менее он также добавил, что Великобритания готова поддержать любые военные действия США против Сирии.

    Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон

    Ранее в этом месяце полковник Райан Диллон, пресс-секретарь возглавляемой США коалиции, признал, что США и их союзники проиграли в «гонке» к сирийско-иракской границе. Теперь ее контролируют правительственные силы. Он также заявил, что Пентагон не имеет никаких возражений против антиигиловской операции сирийско-ирано-российского альянса. По всей видимости, он лукавит. Судя по всему, в Белом доме кто-то все же против.

    Между тем сирийская армия и ее союзники одержали ряд побед над террористами ИГИЛ* (организация, запрещенная в РФ) в окрестностях Пальмира и вдоль границы с Ираком. Жестокие бои отгремели в районе нефтяного поля Арак. Другая группа правительственных войск продолжает наступление в направлении насосной станции Т2.

    Возросла напряженность между турецкими силами и курдскими ополченцами, которые составляют ядро поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС). Турецкая артиллерия обстреливает Тель Рифат, Шейх Исса, Харбул, Мараназ, Минак и Айн Дакна в северной части провинции Алеппо.

    Ранее в этом месяце появились сообщения о том, что турецкие военные развернули большое количество военной техники, включая гаубицы Т-155 и бронированные автомобили ACV-15, в районе оккупированного города Аазаз. По данным нескольких прокурдских СМИ, Турция и протурецкие группировки боевиков готовятся к большому наступлению на СДС в районе Африн. Однако до сих пор не было ни одной крупной атаки.

    Турция и протурецкие группировки боевиков готовятся к большому наступлению в районе Африн

    СМИ СДС не отреагировали на недавние обстрелы, но некоторые неофициальные курдские источники сообщили, что ополченцы не будут останавливать наступление в Ракке, даже если Анкара начнет военную операцию в районе Африн. Если это правда, то для правительства Эрдогана откроется окно возможностей. Там давно хотят отбить Тель Рифат у курдских подразделений.

    В городе Ракка СДС продолжают столкновения с террористами ИГИЛ, окруженными в городской местности. Однако сопротивление ИГИЛ не позволяет поддерживаемым США силам продвинуться вперед.

    Возглавляемая США коалиция увеличила авиаудары по объектам ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. В понедельник авиаудары в районе Маядин попали в тюрьму ИГИЛ, в результате чего были убиты по меньшей мере 42 заключенных и только 15 членов террористической группировки. В коалиции, впрочем, предпочли назвать эту тюрьму «командным пунктом» ИГИЛ и приписать себе победу.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #асад #хейли #спайсер #фэллон #диллон
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 109
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 949

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1358

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8396

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2358

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        668
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        184
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145