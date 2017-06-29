Пропаганда превыше всего: как США готовятся к атаке на Сирию

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США активно воздействуют на общественное мнение перед прямой военной агрессией против Сирии.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «США запустили отвратительную пропагандистскую кампанию, чтобы оправдать атаку на Сирию», опубликованной канадским информационным ресурсом Global Research.

Белый дом заявил в понедельник, что у него есть «потенциальные» доказательства того, что правительство Башара Асада готовится к еще одной атаке с применением химического оружия.

Эта атака, настаивают в Вашингтоне, «скорее всего, приведет к массовому убийству мирных граждан, в том числе и невинных детей». Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер добавил, что если «господин Асад совершит еще одно массовое убийство с использованием химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену».

Сверх того, посол США в Организации объединенных наций Никки Хейли заранее обвинила Россию и Иран в причастности к любым будущим «химическим атакам», которые могут произойти Сирии.

Между тем никаких реальных доказательств пока представлено не было. Во вторник это признал даже министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон. Тем не менее он также добавил, что Великобритания готова поддержать любые военные действия США против Сирии.

Ранее в этом месяце полковник Райан Диллон, пресс-секретарь возглавляемой США коалиции, признал, что США и их союзники проиграли в «гонке» к сирийско-иракской границе. Теперь ее контролируют правительственные силы. Он также заявил, что Пентагон не имеет никаких возражений против антиигиловской операции сирийско-ирано-российского альянса. По всей видимости, он лукавит. Судя по всему, в Белом доме кто-то все же против.

Между тем сирийская армия и ее союзники одержали ряд побед над террористами ИГИЛ* (организация, запрещенная в РФ) в окрестностях Пальмира и вдоль границы с Ираком. Жестокие бои отгремели в районе нефтяного поля Арак. Другая группа правительственных войск продолжает наступление в направлении насосной станции Т2.

Возросла напряженность между турецкими силами и курдскими ополченцами, которые составляют ядро поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС). Турецкая артиллерия обстреливает Тель Рифат, Шейх Исса, Харбул, Мараназ, Минак и Айн Дакна в северной части провинции Алеппо.

Ранее в этом месяце появились сообщения о том, что турецкие военные развернули большое количество военной техники, включая гаубицы Т-155 и бронированные автомобили ACV-15, в районе оккупированного города Аазаз. По данным нескольких прокурдских СМИ, Турция и протурецкие группировки боевиков готовятся к большому наступлению на СДС в районе Африн. Однако до сих пор не было ни одной крупной атаки.

СМИ СДС не отреагировали на недавние обстрелы, но некоторые неофициальные курдские источники сообщили, что ополченцы не будут останавливать наступление в Ракке, даже если Анкара начнет военную операцию в районе Африн. Если это правда, то для правительства Эрдогана откроется окно возможностей. Там давно хотят отбить Тель Рифат у курдских подразделений.

В городе Ракка СДС продолжают столкновения с террористами ИГИЛ, окруженными в городской местности. Однако сопротивление ИГИЛ не позволяет поддерживаемым США силам продвинуться вперед.

Возглавляемая США коалиция увеличила авиаудары по объектам ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. В понедельник авиаудары в районе Маядин попали в тюрьму ИГИЛ, в результате чего были убиты по меньшей мере 42 заключенных и только 15 членов террористической группировки. В коалиции, впрочем, предпочли назвать эту тюрьму «командным пунктом» ИГИЛ и приписать себе победу.

* Организация запрещена на территории РФ.