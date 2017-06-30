Госдеп выдвинул новые обвинения Дамаску в применении химоружия в Сирии

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Вашингтон, 30 июня. Госдеп США обвинил президента Сирии Башара Асада в нарушении конвенции о запрещении химического оружия.

Американское правительство распространило заявление, в тексте которого сообщается, что Сирийская арабская республика нарушает взятые обязательства по уничтожению химоружия и продолжает его применять. По мнению представителей Госдепа США Дамаск применил химическое оружие в населенном пункте Хан Шайхун в апреле, что подтверждается «тщательными опросами свидетелей».

Сейчас Вашингтон обвиняет официальный Дамаск в подготовке «новой химической атаки» и грозит Сирии незамедлительной реакцией. Как и в предыдущем случае никаких доказательств представлено не было. В Дамаске считают эти обвинения очередной уловкой для нанесения нового удара по Сирии.