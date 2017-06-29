Это фантастика: почему Луна не превратится в концентрические кольца Земли

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В четверг, 29 июня, в ряде СМИ появились сообщения о том, что в будущем Землю будут окружать такие же концентрические кольца, как у Сатурна. При этом журналисты ссылаются на неких ученых, которые сделали свои выводы после исследования снимков, полученных с зонда «Кассини». Кольца действительно могут появиться, но только в фантастических романах, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

Для начала стоит отметить, что первоисточником сообщения было издание ToDay News Ufa, которое в своей заметке сослалось на заявления неизвестных «ученых», проанализировавших снимки, полученные с автоматической межпланетной станции «Кассини». Так, спикеры издания уверено заявляют, что в будущем естественный спутник нашей планеты изменит направление движения, приблизится к материнской планете и разрушится из-за сильного гравитационного взаимодействия. Именно после такого маневра вокруг Земли и будет сформирован один или несколько рядов колец.

«Если в своих материалах СМИ ссылаются на ученых, чьи имена не известны, более того, не известны научные сообщества, которые они представляют, то к такого рода информации необходимо относится с настороженностью и не верить всему, что пишут. Гипотетически кольца действительно могли бы образоваться, но только в том случае, если Луна будет разрушена на той орбите, на которой она находится сейчас», — говорит специалист.

При этом Лагин напоминает, что благодаря силам притяжения, оба космических тела притягиваются друг к другу, но из-за сохранения момента импульса двух объектов естественный спутник нашей планеты начинает быстрее вращаться и уходить на более широкие орбиты. Что в принципе исключает приближение Луны к нашей планете.

«Мне не понятно, с чего это вдруг Луна должна изменить направление движения и начать приближаться к Земле? Никаких предпосылок для этого нет. Боле того, мне также непонятна связь между изучением снимков Сатурна с его кольцами и формированием колец вокруг Земли. Кстати, кольца могут быть сформированы только в том случае, если в Луну попадет комета, огромный астероид или другой быстрый и тяжелый космический объект. И то, 100%-ной уверенности в разрушении не будет, поскольку такой удар может просто сбить нашего попутчика с орбиты», — продолжает собеседник ФАН.

Подчеркнем, что на сегодняшний день ни у Земли, ни у других планет земной группы — Меркурия, Венеры и Марса — нет концентрических колец. Они ели и могут существовать, то только на страницах научно-фантастических романов.

«В Солнечной системе кольца есть только у газовых гигантов — Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна. В основном они сформированы из мелких частичек льда и пыли, образовавшихся миллиарды лет назад при падении на поверхность планет одного или нескольких спутников планеты-гиганта. Во время столкновения спутники разрушались и выбрасывали в космос обломки, которые со временем под силами гравитации превращались в пыль и образовывали системы колец. Но с Луной такого не будет, потому что притяжения Земли недостаточно, чтобы вызвать ее падение», — говорит Лагин.

Тем не менее некоторые исследователи и планетологи полагают, что у Земли ранее действительно могли существовать кольца. Так, согласно одной из теорий, они существовали 34 миллиона лет назад и состояли из фрагментов астероидов и других подобных объектов.

Кроме того, в 1988 году в научном журнале СССР «Наука и жизнь» было напечатано сообщение о том, что советскими учеными на основе обработки данных серии спутников «Электрон» и «ГЕОС-2» был сделан вывод о том, что у Земли действительно есть кольца, однако они состоят из очень мелких пылинок и располагаются на расстоянии от 400 до 235 тыс. километров от поверхности планеты. Об этом же свидетельствовали данные ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, которые, используя радар астрономической обсерватории Goldstone, обнаружили на высоте в 600 километров поток мелких пылевых частиц.