Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Технологии
Это фантастика: почему Луна не превратится в концентрические кольца Земли
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это фантастика: почему Луна не превратится в концентрические кольца Земли

    18:48  29 Июня 2017
    60

    Изображение Земли с кольцами

    В четверг, 29 июня, в ряде СМИ появились сообщения о том, что в будущем Землю будут окружать такие же концентрические кольца, как у Сатурна. При этом журналисты ссылаются на неких ученых, которые сделали свои выводы после исследования снимков, полученных с зонда «Кассини». Кольца действительно могут появиться, но только в фантастических романах, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

    Для начала стоит отметить, что первоисточником сообщения было издание ToDay News Ufa, которое в своей заметке сослалось на заявления неизвестных «ученых», проанализировавших снимки, полученные с автоматической межпланетной станции «Кассини». Так, спикеры издания уверено заявляют, что в будущем естественный спутник нашей планеты изменит направление движения, приблизится к материнской планете и разрушится из-за сильного гравитационного взаимодействия. Именно после такого маневра вокруг Земли и будет сформирован один или несколько рядов колец.

    «Если в своих материалах СМИ ссылаются на ученых, чьи имена не известны, более того, не известны научные сообщества, которые они представляют, то к такого рода информации необходимо относится с настороженностью и не верить всему, что пишут. Гипотетически кольца действительно могли бы образоваться, но только в том случае, если Луна будет разрушена на той орбите, на которой она находится сейчас», — говорит специалист.

    Сатурн

    При этом Лагин напоминает, что благодаря силам притяжения, оба космических тела притягиваются друг к другу, но из-за сохранения момента импульса двух объектов естественный спутник нашей планеты начинает быстрее вращаться и уходить на более широкие орбиты. Что в принципе исключает приближение Луны к нашей планете.

    «Мне не понятно, с чего это вдруг Луна должна изменить направление движения и начать приближаться к Земле? Никаких предпосылок для этого нет. Боле того, мне также непонятна связь между изучением снимков Сатурна с его кольцами и формированием колец вокруг Земли. Кстати, кольца могут быть сформированы только в том случае, если в Луну попадет комета, огромный астероид или другой быстрый и тяжелый космический объект. И то, 100%-ной уверенности в разрушении не будет, поскольку такой удар может просто сбить нашего попутчика с орбиты», — продолжает собеседник ФАН.

    Подчеркнем, что на сегодняшний день ни у Земли, ни у других планет земной группы — Меркурия, Венеры и Марса — нет концентрических колец. Они ели и могут существовать, то только на страницах научно-фантастических романов.

    «В Солнечной системе кольца есть только у газовых гигантов — Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна. В основном они сформированы из мелких частичек льда и пыли, образовавшихся миллиарды лет назад при падении на поверхность планет одного или нескольких спутников планеты-гиганта. Во время столкновения спутники разрушались и выбрасывали в космос обломки, которые со временем под силами гравитации превращались в пыль и образовывали системы колец. Но с Луной такого не будет, потому что притяжения Земли недостаточно, чтобы вызвать ее падение», — говорит Лагин.

    Тем не менее некоторые исследователи и планетологи полагают, что у Земли ранее действительно могли существовать кольца. Так, согласно одной из теорий, они существовали 34 миллиона лет назад и состояли из фрагментов астероидов и других подобных объектов.

    Земля и Луна

    Кроме того, в 1988 году в научном журнале СССР «Наука и жизнь» было напечатано сообщение о том, что советскими учеными на основе обработки данных серии спутников «Электрон» и «ГЕОС-2» был сделан вывод о том, что у Земли действительно есть кольца, однако они состоят из очень мелких пылинок и располагаются на расстоянии от 400 до 235 тыс. километров от поверхности планеты. Об этом же свидетельствовали данные ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, которые, используя радар астрономической обсерватории Goldstone, обнаружили на высоте в 600 километров поток мелких пылевых частиц.

    Автор: Сергей Гагарин
    #космос #луна #земля #сатурн #кольца #газовые гиганты
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 107
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 948

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1357

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8393

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2355

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        632
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        183
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145