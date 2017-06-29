Ямал запустит производство арктического сыра и мороженого

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Салехард, 29 июня. Главный производитель оленины на Ямале решил освоить производство новых продуктов.

Власти Ямала заявили о готовности предприятий освоить новые виды производства. Ключевой в регионе переработчик оленей «Ямальские олени» начнет выпускать молочную продукцию, пишет URA.ru. Руководитель предприятия отметил, что местным жителям станут доступны ямальские кефир, масло, ряженка, сливки, сметана и пастеризованное молоко.

В перспективе предприятия совсем уж необычное для Ямала производство. В ближайшем будущем компания готова представить на местном рынке арктические сыры и мороженое. Сырье оленеводы получают из населенного пункта Яр-Сале, где содержатся 34 дойные коровы.