Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Россия
Ямал запустит производство арктического сыра и мороженого
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ямал запустит производство арктического сыра и мороженого

    18:23  29 Июня 2017
    72

    Ямал запустит производство арктического сыра и мороженого

    Салехард, 29 июня. Главный производитель оленины на Ямале решил освоить производство новых продуктов.

    Власти Ямала заявили о готовности предприятий освоить новые виды производства. Ключевой в регионе переработчик оленей «Ямальские олени» начнет выпускать молочную продукцию, пишет URA.ru. Руководитель предприятия отметил, что местным жителям станут доступны ямальские кефир, масло, ряженка, сливки, сметана и пастеризованное молоко.

    Ямал запустит производство арктического сыра и мороженого

    В перспективе предприятия совсем уж необычное для Ямала производство. В ближайшем будущем компания готова представить на местном рынке арктические сыры и мороженое. Сырье оленеводы получают из населенного пункта Яр-Сале, где содержатся 34 дойные коровы.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 107
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 948

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1357

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8393

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2355

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        632
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        183
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145