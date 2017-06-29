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В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung S8+
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    В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung S8+

    18:21  29 Июня 2017
    185

    В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung S8+

    Москва, 29 июня. Аналитики рынка отмечают неожиданное снижение цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.

    На старте продаж новинка стоила 60 тыс. рублей, однако теперь ее можно приобрести за 40 тыс., а в некоторых интернет-магазинах — даже за 38 тыс. рублей. Впрочем, крупные сетевые магазины по-прежнему продают Galaxy S8 не дешево.

    В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung S8+

    Гаджет имеет уникальный безрамочный дисплей, а также оснащен мощным процессором и хорошей камерой. По словам экспертов, снижение стоимости, вероятнее всего, объясняется пересмотром ценовой политики компании Samsung, которая с самого начала завышала цены.

    Автор: Геннадий Плющев
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