В России резко подешевел флагманский смартфон Samsung S8+

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Москва, 29 июня. Аналитики рынка отмечают неожиданное снижение цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.

На старте продаж новинка стоила 60 тыс. рублей, однако теперь ее можно приобрести за 40 тыс., а в некоторых интернет-магазинах — даже за 38 тыс. рублей. Впрочем, крупные сетевые магазины по-прежнему продают Galaxy S8 не дешево.

Гаджет имеет уникальный безрамочный дисплей, а также оснащен мощным процессором и хорошей камерой. По словам экспертов, снижение стоимости, вероятнее всего, объясняется пересмотром ценовой политики компании Samsung, которая с самого начала завышала цены.