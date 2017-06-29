Сирия: Пентагон заявил о необходимости использовать канал связи с РФ

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Нью-Йорк, 29 июня. Пентагон намерен продолжать использовать канал связи с Россией для предотвращения инцидентов в Сирии. Об этом заявил официальный представитель штаба операции коалиции, возглавляемой США, которая проводится в Ираке и Сирии, Райан Диллон.

«Мы будем продолжать контактировать с русскими с тем, чтобы не допустить конфликтов, связанных с передвижениями войск сирийского режима», — сказал Диллон.

Он добавил, что это необходимо, чтобы избегать происшествий, имевших место в прошлом.