Сирия: в результате авиаудара коалиции США в Дейр эз-Зоре погибли восемь мирных жителей

В Избранное

Москва, 29 июня. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенному пункту Эс-Сур в провинции Дейр эз-Зор, в результате чего погибли восемь мирных жителей. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Стоит отметить, что накануне авиация коалиции США нанесла удар по населенному пункту Эд-Даблян в провинции Дейр эз-Зор. В результате удара погибли 40 мирных жителей.

При этом 27 июня телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что в результате удара с воздуха по тюрьме, в которой содержались пленники, захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), погибли 42 узника.

* Организация запрещена на территории РФ.