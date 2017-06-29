Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Украина
Источник в полиции Украины назвал цель запуска вируса Petya
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Источник в полиции Украины назвал цель запуска вируса Petya

    18:41  29 Июня 2017
    99

    На Украине считают, что вирус Petya был прикрытием для установки вредоносных программ

    Киев, 29 июня. Масштабная хакерская атака на Украине якобы могла быть прикрытием для установки вредоносных программ. Об этом журналистам заявил представитель Национальной полиции Украины.

    «Поскольку вирус был модифицирован для шифровки всех данных и невозможности дешифрования, вероятность того, что это было сделано для установки новых вредоносных программ, высока», — пояснил источник агентства Reuters.

    На Украине считают, что вирус Petya был прикрытием для установки вредоносных программ

    Как ранее сообщало издание URA.RU, вирус-вымогатель Petya якобы атаковал компьютеры российской транснациональной корпорации «Газпром».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #вирус
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 107
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 948

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1357

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8393

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2355

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        632
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        183
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145