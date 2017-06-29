Источник в полиции Украины назвал цель запуска вируса Petya

В Избранное

Киев, 29 июня. Масштабная хакерская атака на Украине якобы могла быть прикрытием для установки вредоносных программ. Об этом журналистам заявил представитель Национальной полиции Украины.

«Поскольку вирус был модифицирован для шифровки всех данных и невозможности дешифрования, вероятность того, что это было сделано для установки новых вредоносных программ, высока», — пояснил источник агентства Reuters.

Как ранее сообщало издание URA.RU, вирус-вымогатель Petya якобы атаковал компьютеры российской транснациональной корпорации «Газпром».