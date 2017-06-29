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Сирия: боевики ИГ подожгли газовое хранилище в Аль-Хейл
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    Сирия: боевики ИГ подожгли газовое хранилище в Аль-Хейл

    18:09  29 Июня 2017
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    Сирия: боевики ИГ подожгли газовое хранилище в Аль-Хейл

    Хомс, 29 июня. Боевики «Исламского государства»* при отступлении стремятся нанести как можно больше урона в провинции Хомс.

    Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вынуждены отступать под давлением союзных войск, которые с воздуха прикрывают ВКС РФ.

    Террористы осознают, что в ближайшее время потерпят поражение в районе месторождений Аль-Хейл. Во время отступления они постарались нанести как можно больше вреда инфраструктуре месторождения и подожгли одно из хранилищ.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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