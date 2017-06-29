Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Составлен рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для новичков
Новости Сирии
Сирия новости 29 июня 19.30: ИГ теряет нефтяное поле под Пальмирой, междоусобицы в рядах ССА в Даръа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 29 июня 19.30: ИГ теряет нефтяное поле под Пальмирой, междоусобицы в рядах ССА в Даръа

    19:30  29 Июня 2017
    921

    ИГ и союзники САА ведут ожесточенные бои у нефтяного поля к востоку от Пальмиры

    Сирия, 29 июня. Союзники САА штурмуют позиции боевиков ИГ* вблизи крупного нефтяного поля к востоку от Пальмиры. Боевики ССА** устроили междоусобные стычки в западных предместьях Даръа. Террористы ИГ потеряли деревню на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пытались прорвать оборону боевиков в районе поселения Айн Тарма под Дамаском; ведут тяжелые бои с террористами ИГИЛ* вблизи нефтяного поля Хейль к востоку от Пальмиры.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над деревней Хумайма на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс; назначило нового лидера группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Даръа.

    Курды: ведут массированные перестрелки с отрядами ИГ в районе Аль-Рауда в Ракке.

    Международная коалиция: убила пятерых мирных жителей города Ас-Сувар к востоку от Дейр эз-Зора и еще троих на южной окраине Ракки в результате новой серии боевых вылетов.

    Сирийская свободная армия (ССА): потерпела неудачу в ходе новой попытки наступления на город Аль-Баас на севере провинции Кунейтра; обстреляла мирные районы на окраине Алеппо; потеряла восемь боевиков в ходе междоусобиц к западу от Даръа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным Местных координационных комитетов Сирии, на окраинах населенного пункта Айн Тарма к востоку от Дамаска продолжаются ожесточенные бои между отрядами шиитского ополчения, выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), и боевиками незаконных группировок. Сообщается, что проасадовские войска пытались прорвать оборону исламистов и войти в Айн Тарму, однако встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков. Стороны действуют под прикрытием крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок.

    Проправительственные бойцы, поддерживаемые ВВС Сирии, ведут освободительную операцию в районе Джобар, большей частью находящемся в оккупации радикалов. Важнейшие линии снабжения этого района пролегают через Айн Тарму.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В районе Новый Алеппо на окраине административного центра провинции отмечались взрывы двух ракет, выпущенных со стороны позиций антиправительственных группировок. Согласно информации портала Al Manar News, несколько мирных жителей получили серьезные ранения, также были повреждены несколько жилых домов.  

    К западу и к югу от города размещаются значительные военные ресурсы и резервы вооруженной оппозиции. Столица провинции была полностью освобождена к концу прошлого года в результате масштабной освободительной кампании сирийских войск и союзных сил. Тем не менее радикалы по-прежнему продолжают обстреливать окраины Алеппо.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Подразделения Национальных сил обороны (NDF)****** и ливанской организации «Хезболла» развивают наступление на позиции боевиков «Исламского государства»* вблизи трассы М-20 к востоку от Пальмиры. В настоящий момент тяжелые бои разворачиваются в районе крупного нефтяного месторождения Хейль недалеко от газового поля Арак, передает новостной канал в соцсети Twitter (@SyriaWar2). Проправительственные бойцы действуют под прикрытием сирийской авиации. Более подробная информация о ходе столкновений и потерях сторон пока уточняется. Таким образом, союзники САА продолжают планомерно продвигаться к Ас-Сухне, ключевому городу, освобождение которого откроет дорогу для дальнейшего наступления на осажденный ИГ Дейр эз-Зор

    Части «Хезболлы» и NDF, действующие на юге региона вблизи иракской границы, тем временем установили контроль над деревней Хумайма, расположенной в 30 километрах от ключевой станции «Т-2», сообщает тот же источник. Штурмовые группы, которые ведут атаки позиций ИГ в этой части провинции, также наступают в направлении Дейр эз-Зора.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Самолеты ВВС международной коалиции нанесли новую серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор. На этот раз бомбардировке подверглись позиции боевиков в городе Ас-Сувар к востоку от административного центра провинции. Как передает агентство Al Manar News, не меньше пяти гражданских лиц были убиты, еще несколько десятков человек получили ранения.

    Кроме того, коалиционная авиация провела боевой вылет в направлении населенного пункта Гаранидж, также находящегося на  востоке провинции Дейр эз-Зор, передают Местные координационные комитеты Сирии. Никаких данных о нанесенном боевикам ИГИЛ уроне не поступало. Сведения о возможных мирных жертвах в этом районе пока также уточняются. В результате действий ВВС США и других стран антитеррористической коалиции почти ежедневно гибнут мирные жители САР и Ирака.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    К западу от Даръа вблизи поселка Аль-Шаджара вспыхнули тяжелые междоусобные бои между отдельными бригадами оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). В ходе ожесточенных столкновений были убиты в общей сложности восемь радикалов отрядов «Лива Шухада Аль-Ярмук» и «Лива Аль-Мусанна», передает Al Manar News. В последние недели во многих регионах республики все чаще отмечаются вооруженные стычки между боевиками одного и того же формирования или между отдельными группировками сирийской вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные междоусобицы в последнее время фиксировались в Восточной Гуте Дамаска и на юге провинции Идлиб.

    Командование «Исламского государства» назначило нового лидера боевиков группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», дислоцирующихся в западной части провинции Даръа. По данным Al Manar News, им стал Абу Тамим Джауни. Данное формирование ранее присягнуло на верность ИГ и в настоящее время противостоит боевикам-оппозиционерам в Даръа, пытаясь расширить свой анклав в этом регионе.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно уточненным данным, в результате ударов ВВС международной коалиции по населенному пункту Касрат Аффан на южной окраине Ракки были убиты как минимум три местных жителя, сообщает Al Manar News. Сегодня эта деревня перешла под контроль Сирийской демократической армии (SDF)**** и Отрядов народной самообороны (YPG) в результате ожесточенных боев с террористами «Исламского государства». Коалиционная авиация поддерживала наступление курдов.

    Тем временем в самом городе отмечаются интенсивные перестрелки между курдскими формированиями и боевиками ИГ. По данным военного источника, представленным на его странице в сети Twitter (@AfarinMamosta), стороны обстреливают позиции друг друга в районе Аль-Рауда из ракетных установок и стрелкового оружия.

    Провинция Кунейтра

    Карта военных действий — Кунейтра

    Отряды «Свободной армии» провели новую массированную атаку опорных пунктов проправительственных войск на окраине ключевого города Аль-Баас на севере провинции Кунейтра. Как сообщается на странице ССА в Twitter (@FSAPlatform), радикалы наступали под прикрытием тяжелой артиллерии. Однако, как передает портал Al Manar News, нападение исламистов было отбито. В результате боевики были вынуждены вернуться на исходные позиции в районах городов Аль-Хамидия и Аль-Самдания.

    Сирийские боевики-оппозиционеры активизировались в этом районе, поддерживаемые авиаударами ВВС Израиля по объектам армии САР. Однако проасадовским ополченческим отрядам уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными в последние дни радикалами опорными пунктами.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 29 июня 19.30: ИГ теряет нефтяное поле под Пальмирой, междоусобицы в рядах ССА в Даръа
    Сирия новости 29 июня 16.30: ИГ устроило взрыв у штаба «Ахрар аш-Шам», курды заняли поселок к югу от Ракки
    Сирия новости 29 июня 12.30: курды отпустили 83 бойца ИГ в Ракке, коалиция ударила по армии Ирака в Мосуле
    МИД Казахстана назвал цели новой встречи по Сирии в Астане
    Показать еще
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ДНР: украинские силовики предприняли попытку прорыва под Ясиноватой

        19:50 29 Июня 2017 350
        Читать
        19:38
        Сегодня

        Столтенберг предложил провести Совет Россия — НАТО до конца июля
        18:23
        Сегодня

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 974

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1372

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8412

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2379

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2059
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        1111
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        217
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        204
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        148