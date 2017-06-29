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Сирия, 29 июня. Союзники САА штурмуют позиции боевиков ИГ* вблизи крупного нефтяного поля к востоку от Пальмиры. Боевики ССА** устроили междоусобные стычки в западных предместьях Даръа. Террористы ИГ потеряли деревню на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пытались прорвать оборону боевиков в районе поселения Айн Тарма под Дамаском; ведут тяжелые бои с террористами ИГИЛ* вблизи нефтяного поля Хейль к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над деревней Хумайма на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс; назначило нового лидера группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Даръа.

Курды: ведут массированные перестрелки с отрядами ИГ в районе Аль-Рауда в Ракке.

Международная коалиция: убила пятерых мирных жителей города Ас-Сувар к востоку от Дейр эз-Зора и еще троих на южной окраине Ракки в результате новой серии боевых вылетов.

Сирийская свободная армия (ССА): потерпела неудачу в ходе новой попытки наступления на город Аль-Баас на севере провинции Кунейтра; обстреляла мирные районы на окраине Алеппо; потеряла восемь боевиков в ходе междоусобиц к западу от Даръа.

Провинция Дамаск

По данным Местных координационных комитетов Сирии, на окраинах населенного пункта Айн Тарма к востоку от Дамаска продолжаются ожесточенные бои между отрядами шиитского ополчения, выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), и боевиками незаконных группировок. Сообщается, что проасадовские войска пытались прорвать оборону исламистов и войти в Айн Тарму, однако встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков. Стороны действуют под прикрытием крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок.

Проправительственные бойцы, поддерживаемые ВВС Сирии, ведут освободительную операцию в районе Джобар, большей частью находящемся в оккупации радикалов. Важнейшие линии снабжения этого района пролегают через Айн Тарму.

Провинция Алеппо

В районе Новый Алеппо на окраине административного центра провинции отмечались взрывы двух ракет, выпущенных со стороны позиций антиправительственных группировок. Согласно информации портала Al Manar News, несколько мирных жителей получили серьезные ранения, также были повреждены несколько жилых домов.

К западу и к югу от города размещаются значительные военные ресурсы и резервы вооруженной оппозиции. Столица провинции была полностью освобождена к концу прошлого года в результате масштабной освободительной кампании сирийских войск и союзных сил. Тем не менее радикалы по-прежнему продолжают обстреливать окраины Алеппо.

Провинция Хомс

Подразделения Национальных сил обороны (NDF)****** и ливанской организации «Хезболла» развивают наступление на позиции боевиков «Исламского государства»* вблизи трассы М-20 к востоку от Пальмиры. В настоящий момент тяжелые бои разворачиваются в районе крупного нефтяного месторождения Хейль недалеко от газового поля Арак, передает новостной канал в соцсети Twitter (@SyriaWar2). Проправительственные бойцы действуют под прикрытием сирийской авиации. Более подробная информация о ходе столкновений и потерях сторон пока уточняется. Таким образом, союзники САА продолжают планомерно продвигаться к Ас-Сухне, ключевому городу, освобождение которого откроет дорогу для дальнейшего наступления на осажденный ИГ Дейр эз-Зор.

Части «Хезболлы» и NDF, действующие на юге региона вблизи иракской границы, тем временем установили контроль над деревней Хумайма, расположенной в 30 километрах от ключевой станции «Т-2», сообщает тот же источник. Штурмовые группы, которые ведут атаки позиций ИГ в этой части провинции, также наступают в направлении Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли новую серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор. На этот раз бомбардировке подверглись позиции боевиков в городе Ас-Сувар к востоку от административного центра провинции. Как передает агентство Al Manar News, не меньше пяти гражданских лиц были убиты, еще несколько десятков человек получили ранения.

Кроме того, коалиционная авиация провела боевой вылет в направлении населенного пункта Гаранидж, также находящегося на востоке провинции Дейр эз-Зор, передают Местные координационные комитеты Сирии. Никаких данных о нанесенном боевикам ИГИЛ уроне не поступало. Сведения о возможных мирных жертвах в этом районе пока также уточняются. В результате действий ВВС США и других стран антитеррористической коалиции почти ежедневно гибнут мирные жители САР и Ирака.

Провинция Даръа

К западу от Даръа вблизи поселка Аль-Шаджара вспыхнули тяжелые междоусобные бои между отдельными бригадами оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). В ходе ожесточенных столкновений были убиты в общей сложности восемь радикалов отрядов «Лива Шухада Аль-Ярмук» и «Лива Аль-Мусанна», передает Al Manar News. В последние недели во многих регионах республики все чаще отмечаются вооруженные стычки между боевиками одного и того же формирования или между отдельными группировками сирийской вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные междоусобицы в последнее время фиксировались в Восточной Гуте Дамаска и на юге провинции Идлиб.

Командование «Исламского государства» назначило нового лидера боевиков группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», дислоцирующихся в западной части провинции Даръа. По данным Al Manar News, им стал Абу Тамим Джауни. Данное формирование ранее присягнуло на верность ИГ и в настоящее время противостоит боевикам-оппозиционерам в Даръа, пытаясь расширить свой анклав в этом регионе.

Провинция Ракка

Согласно уточненным данным, в результате ударов ВВС международной коалиции по населенному пункту Касрат Аффан на южной окраине Ракки были убиты как минимум три местных жителя, сообщает Al Manar News. Сегодня эта деревня перешла под контроль Сирийской демократической армии (SDF)**** и Отрядов народной самообороны (YPG) в результате ожесточенных боев с террористами «Исламского государства». Коалиционная авиация поддерживала наступление курдов.

Тем временем в самом городе отмечаются интенсивные перестрелки между курдскими формированиями и боевиками ИГ. По данным военного источника, представленным на его странице в сети Twitter (@AfarinMamosta), стороны обстреливают позиции друг друга в районе Аль-Рауда из ракетных установок и стрелкового оружия.

Провинция Кунейтра

Отряды «Свободной армии» провели новую массированную атаку опорных пунктов проправительственных войск на окраине ключевого города Аль-Баас на севере провинции Кунейтра. Как сообщается на странице ССА в Twitter (@FSAPlatform), радикалы наступали под прикрытием тяжелой артиллерии. Однако, как передает портал Al Manar News, нападение исламистов было отбито. В результате боевики были вынуждены вернуться на исходные позиции в районах городов Аль-Хамидия и Аль-Самдания.

Сирийские боевики-оппозиционеры активизировались в этом районе, поддерживаемые авиаударами ВВС Израиля по объектам армии САР. Однако проасадовским ополченческим отрядам уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными в последние дни радикалами опорными пунктами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)