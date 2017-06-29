Путин получит предложения ОНФ по решению проблем экологии Поволжья и Урала

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Москва, 29 июня. Общероссийский народный фронт направит главе государства, лидеру ОНФ Владимиру Путину предложения по решению экологических проблем в Приволжском и Уральском федеральных округах, сообщила пресс-служба организации.

В Кирове состоялась экологическая конференция ОНФ, на которой участники мероприятия обсудили вопросы промышленности и экологии, воды, зеленых насаждений и борьбы с мусором на Поволжье и Урале. По итогам четырех площадок будут сформированы соответствующие предложения президенту Владимиру Путину.

Также в отчет будет включены рекомендации большого экологического форума ОНФ, намеченного на конец года. Представитель координатора Центра общественного мониторинга народного фронта по вопросам экологии Азат Газизов заявил, что в течение 2017 года необходимо создать лесопарковые пояса в городах-миллионниках. В ОНФ отмечают, что экологам и промышленникам нужно выстроить деловые отношения.