НАТО увеличит военный бюджет на $25 млрд

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Брюссель, 29 июня. Общий военный бюджет стран-членов НАТО в 2017 году увеличится на 25 млрд долларов и составит 945,9 млрд долларов. Об этом говорится в официальных материалах НАТО.

Примечательно, что львиную долю в этой сумме составляют отчисления США, которые жертвуют на цели альянса 683 млрд долларов. Ранее администрация президента США предложила увеличить военный бюджет в странах Европы на 40%. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал данную инициативу.

В четверг Столтенберг объявил о вводе дополнительных войск в Афганистан. В общей сложности командование операцией НАТО в Афганистане предполагает получить не менее 4000 военных.