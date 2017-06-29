ФСИН предупредила навального о возможной замене условного срока реальным

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Москва, 29 июня. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предупредили блогера Алексея Навального о возможности отмены условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу «Кировлеса» и «Ив Роше», — цитирует ее слова издание «Интерфакс».

Напомним, 12 июня блогер Алексей Навальный был отправлен под административный арест за организацию несанкционированного митинга.