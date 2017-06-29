Стали известны подробности задержания хулиганов, открывших стрельбу в Москве

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Москва, 29 июня. Стали известны подробности инцидента, произошедшего в Донском районе Москвы.

Напомним, что группа неизвестных обстреляла из травматики автомобиль, а затем скрылсь в неизвестном направлении на Infiniti.

Как стало известно ФАН, сотрудникам правоохранительных органов удалось их задержать в Очаково-Матвеевском районе. Бандитами оказались отец и сын. По словам мужчин, их подрезали, после чего они решили открыть стрельбу.

Отмечается, что за рулем Infiniti находился сын. Водитель и пассажир трезвые.

Ранее сообщалось, что хулиганы на Infiniti обстреляли автомобиль в Москве.