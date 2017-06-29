Главные новости 29 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 29 июня.

По базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар. По некоторым данным, это были ракеты «Томагавк», выпущенные коалицией США. Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар.

Экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев скончался в 7.05 в столичной клинике. Олегу было 47 лет. Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев выразил соболезнования в связи со смертью коллеги Олега Яковлева и заявил, что экс-участник группы сгорел за полтора месяца. Сгорел за полтора месяца: солист «Иванушек» прокомментировал смерть Яковлева.

ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ* (запрещено в России) города Аль-Шарима и Аль-Атшана в провинции Алеппо. Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана.

Специалисты компании ESET выяснили, что источником распространения вируса Petya стали зараженные бухгалтерские программы M.E.Doc, широко используемые на Украине. Стал известен источник распространения вируса Petya.

Как сообщает «Лаборатория Касперского», жертвы вируса-вымогателя Petya не смогут восстановить свои файлы после заражения Жертвы вируса Petya уже не смогут вернуть свои файлы.

Певец Олег Яковлев перед смертью планировал записать новую песню и сняться в клипе. Об этом заявил солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Экс-солист «Иванушек» Яковлев перед смертью планировал записать новую песню.

Американские ученые заявили об обнаружении на Марсе останков неизвестного животного. Об очередной находке они сообщили, изучив новые снимки поверхности планеты, сделанные NASA. В кратере на Марсе найдены останки космического зверя.

Труп неизвестного существа обнаружила подвешенным на дереве компания молодых людей, которые выбрались на природу отдохнуть. Повешенную на дереве мумию чупакабры нашли в лесах под Таганрогом.

В Верховной раде рассказали о распоряжении Петра Порошенко изменить статус Крыма в Конституции Украины. Порошенко распорядился изменить статус Крыма в Конституции Украины.

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