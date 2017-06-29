Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Общество
Главные новости 29 июня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 29 июня

    19:00  29 Июня 2017
    8

    Главные новости 29 июня

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 29 июня.

    По базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар. По некоторым данным, это были ракеты «Томагавк», выпущенные коалицией США. Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар.

    Экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев скончался в 7.05 в столичной клинике. Олегу было 47 лет. Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике.

    Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев выразил соболезнования в связи со смертью коллеги Олега Яковлева и заявил, что экс-участник группы сгорел за полтора месяца. Сгорел за полтора месяца: солист «Иванушек» прокомментировал смерть Яковлева.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ* (запрещено в России) города Аль-Шарима и Аль-Атшана в провинции Алеппо. Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана.

    Специалисты компании ESET выяснили, что источником распространения вируса Petya стали зараженные бухгалтерские программы M.E.Doc, широко используемые на Украине. Стал известен источник распространения вируса Petya.

    Как сообщает «Лаборатория Касперского», жертвы вируса-вымогателя Petya не смогут восстановить свои файлы после заражения Жертвы вируса Petya уже не смогут вернуть свои файлы.

    Певец Олег Яковлев перед смертью планировал записать новую песню и сняться в клипе. Об этом заявил солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Экс-солист «Иванушек» Яковлев перед смертью планировал записать новую песню.

    Американские ученые заявили об обнаружении на Марсе останков неизвестного животного. Об очередной находке они сообщили, изучив новые снимки поверхности планеты, сделанные NASA. В кратере на Марсе найдены останки космического зверя.

    Труп неизвестного существа обнаружила подвешенным на дереве компания молодых людей, которые выбрались на природу отдохнуть. Повешенную на дереве мумию чупакабры нашли в лесах под Таганрогом.

    В Верховной раде рассказали о распоряжении Петра Порошенко изменить статус Крыма в Конституции Украины. Порошенко распорядился изменить статус Крыма в Конституции Украины.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #порошенко #крым #саа #хомс #яковлев #андреев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 108
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 949

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1357

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8393

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2357

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        643
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        183
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145