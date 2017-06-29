Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

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Киев, 29 июня. Национальная общественная телерадиокомпания Украины назвала необоснованными санкции из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на «Евровидение 2017».

В официальном заявлении на сайте компании говорится, что НОТУ соблюдает законодательство Украины и выполняет решения уполномоченных органов власти.

«Евровидение», как и любой другой международный конкурс, не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран-участниц конкурса», — резюмировали организаторы конкурса.

Представители НОТУ также напомнили, что недопуск Самойловой на конкурс был связан с «доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию Крыма». Решение о запрете въезда Самойловой на территорию страны принимала Служба безопасности Украины, подчеркнули в сообщении.

В связи с этим санкции против НОТУ посчитали необоснованными. В будущем компании намерена обжаловать эти санкции, согласно правилам Европейского вещательного союза и устава ЕВС.