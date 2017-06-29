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Синоптик прогнозирует ветхозаветный потоп в Москве 30 июня
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    Синоптик прогнозирует ветхозаветный потоп в Москве 30 июня

    18:17  29 Июня 2017  /обновлено: 18:18  29 Июня 2017
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    Синоптик прогнозирует ветхозаветный потоп в Москве 30 июня

    Москва, 29 июня. Специалист погодного центра «Фобос» прогнозирует библейский потоп 30 июня в Москве – дождь с градом в отдельных районах столицы может продолжаться до поздней ночи.

    На российскую столицу надвигается стена дождя – подобного явления не было с середины 50-х годов прошлого века, об этом на своей странице Facebook сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Примечательно, что синоптик привел выдержку из Ветхого Завета, характеризуя порывы ветра до 20 метров в секунду, дождь с градом и 40 мм осадков, которые составляют половину нормы за месяц.  

    «...И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь». Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу», — написал Тишковец.

    При этом сотрудник «Фобоса» отметил, что период с 18 до 21 часа будет критическим. Интенсивный ливень бьет рекорды и приближается к показателям полувековой давности, пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Ирина Селезнева
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