Французы посетили Донбасс: Мы своими глазами увидели, как война влияет на жизнь людей! ФАН-ТВ

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Делегация французских депутатов вернулась из поездки в Донбасс, который они посетили по приглашению правительства Донецкой Народной Республики. Одной из главных целей визита стало обсуждение открытия во Франции представительского центра ДНР, уже пятого в Евросоюзе. Он будет работать над укреплением экономических, культурных, информационных связей Донбасса и страны-гаранта минских договоренностей. Тем временем, представительство Франции в ДНР уже открыто и вовсю функционирует. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Жераль-Юбер Файяр, президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, рассказал:

– За два дня мы посетили всю республику, мы увидели, в каком состоянии находится аэропорт. Там мы увидели двух бабушек, которые живут в домах, подвергшихся бомбардировке, – без электричества, воды, окон и дверей. Мне действительно сложно представить, как в 2017 году люди могут жить в таких условиях. Мы посетили больницу, травматологическое отделение, детский дом. Мы действительно можем видеть влияние войны на то, как живут люди. Целью нашего визита стало открытие представительства Франции в Донецке. Я также захожу в Facebook, я идиот… Комментарии, что господин Путин выдал мне много денег, потому что я посетил Донбасс. Я хочу вам открыть огромную новость: я действительно был в Донбассе, и это является нашим личным решением.

Роман Худяков, депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва, в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ отметил нужность и важность состоявшейся поездки, а также особенное значение грядущего открытия представительства ДНР во Франции:

– Вся та правда, о которой говорит наш президент, наш парламент, она и вылезает реально наружу. То, что коллеги – депутаты с Франции – приняли такое политическое решение открыть свое представительство… Я скажу честно: если каждая страна приедет, посетит, откроет свое представительство там, в Донецке, то война прекратится сразу, молниеносно! Говорить о том, что Порошенко – это реально действующий президент, мы не можем. Это та хунта бандитов, которая взяла власть силой. И, конечно, то, что произошло, – Донецк, Луганск принял решение жить самостоятельно, а не с бандитами и ворами, – я считаю, это волеизъявление граждан. И то, что произошло непосредственно в Севастополе, в Крыму, – это то же самое, это всё прошло на всенародном референдуме.

– Насколько близка к пониманию этого Европа сегодня?

– Уже очень близка. Вы знаете, когда я с парламентариями встречался два года назад, они с враждебным таким оскалом смотрели на нас, что мы, типа, поработили Крым, Севастополь, отобрали Донецк, Луганск. Когда сейчас они стали приезжать в Крым, видят, как в Крыму живу люди, в Севастополе, что люди сами говорят… Они же тоже делают вылазы такие, опрашивают население, узнают их мнение. И они при этом удивляются, что люди хотят жить с Россией. Сейчас все европейские страны наконец-то сняли черные очки, и они реально видят, что происходит на Украине, что Порошенко – это тот мерзавец, который обманул и Европу, и Америку. И что те деньги, которые выделяются в Украину, просто пилятся.

– Как вы оцениваете прошедшую встречу Эммануэля Макрона и Петра Порошенко? Как вы ее можете прокомментировать, каковы итоги?

– Я могу сказать, что это цирк, а не встреча. Потому что цирк начался тогда, когда Трамп встретился и принял у себя названного президента Порошенко. То есть, хозяин позвал свою дворняжку, дворняжка прибежала и четко перед хозяином [показала], что она готова на все, только чтобы насолить Российской Федерации. После этого он встречался, как я знаю, с Меркель, ситуация была аналогичная, та же самая, и уже поехал к Макрону. Те учителя в лице той же самой Меркель – и естественно, он будет выполнять все те же распоряжения, которые ему идут оттуда из Германии. И те, будем говорить, выпады в сторону России. Ну, слушайте, это такой сценарий! Но нам со своей стороны должно быть глубоко наплевать.

Александр Ионов, руководитель Подкомитета по вопросам развития международного сотрудничества Комитета по безопасности Международного конгресса промышленников и предпринимателей, тоже прокомментировал для ФАН-ТВ нынешнюю ситуацию на Украине:

– Порошенко используют как пугало, не побоюсь этого слова, политическое пугало. Вроде как все с ним солидарны, все его поддерживают, на 10 минут его принимает президент США, чем он будет, безусловно, долгие годы гордиться, но как такового практического эффекта для граждан Украины (а президент – это человек, который, в первую очередь, гарант конституции) никто не увидит, понимаете? Сегодня украинский гражданин озадачен не вопросами встречи господина Порошенко с тем или иным лидером государств. Он озабочен вопросами своего экономического существования. И уже стоит вопрос выжить, а не какой-то политической конъюнктуры.

Те молодчики безбашенные, которые сегодня занимаются уничтожением истории, деструктивной деятельностью на территории Украины, фашиствующие вот эти отряды – они просто является заделом для того, чтобы украинская самостийность, украинская культуры просто свелись на нет, вот и все. Украина является унитарным государством, федерализация – это спасение регионов Украины от появления новых международных формирований, субъектов международного права. Но мы должны понимать, что есть корень всего зла этого. Корень зла – это те люди, которые сегодня сидят в Киеве, которые отдали приказ армии Украины воевать против своего же народа. Это те люди, которые запустили туда фашиствующие структуры, это те люди, которые пришли на западные деньги, на западных штыках во властный кабинет столицы Украины. Если ситуация изменится, эти люди покинут свои посты, займут свои заслуженные места в киевских и иных следственных изоляторах, то я думаю, что ситуация на юго-востоке страны кардинальным образом изменится. Появятся люди, с которыми можно будет договариваться в Киеве.

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