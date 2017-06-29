Меркель забыла о подарках: эксперты рассказали, куда движутся отношения РФ и Германии

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Президент России Владимир Путин заверил, что Россия разделяет приоритеты германского председательства в «Группе двадцати» и сделает все для выполнения будущих договоренностей. Действительно ли Москва и Берлин смотрят в одну сторону? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Эти слова Путин произнес на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. Известно, что Германия готовится принять саммит G20, и Россия разделяет все приоритеты, которые выбраны и будут обсуждаться на встрече в Гамбурге.

Саммит G20 состоится 7–8 июля. Канцлер Ангела Меркель ранее озвучивала основные его темы: борьба с изменением климата, поддержка свободной торговли, развитие африканских стран, миграционная политика, борьба с терроризмом.

Путин на встрече с Габриэлем выразил удовлетворение развитием отношений Москвы и Берлина — даже несмотря на сложности последнего времени. Он привел в пример растущий товарооборот между двумя государствами, чего в санкционный период еще не было. По словам президента РФ, есть и другие положительные тенденции.

«Недавняя встреча Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля в Краснодаре и их пресс-конференция произвели приятное впечатление. Глава МИД Германии показал доброжелательность и расположенность к диалогу. Он не отказался ни от каких претензий Запада, но тем не менее все терпеливо выслушал. Европа разная: к ее старой части относится Германия, у которой при всех идеологических разногласиях с нами есть понимание важности экономических связей, важности решения и обсуждения политических вопросов. Берлин в этом смысле не склонен к радикальным движениям, к подстраиванию под настроения американского президента, под истерики нынешнего киевского режима. Ждать подарков не стоит, но вместе с тем крайне негативного отношения к нам явно не будет. Это нас на данном этапе вполне устраивает», — комментирует для ФАН политолог Юрий Почта.

По его мнению, Россию в Гамбурге выслушают, дадут высказать свое мнение на хорошей площадке для переговоров. А это уже не так мало.

«Посудите сами. С Европейским союзом у нас связи заморожены, с НАТО практически прекращены конкретные согласования. «Семерка» осталась, но без нас, в ПАСЕ нам тоже не дают участвовать. Поэтому G20 — хорошая площадка для переговоров, чтобы если не завоевать новые позиции, то хотя бы сохранить нынешние и укрепить существующие связи. Из позитивных примеров взаимодействия между Россией и Германией могу отметить самое главное — вторую ветку «Северного потока». Германия активно использует наш газ и понимает, как важно сотрудничество, хотя США, нарушая все правила приличия, пытаются лишить Европу дешевого российского газа и навязать свой дорогой и сжиженный. Есть трезвое понимание этого при всех существующих идеологических разногласиях», — продолжает собеседник ФАН.

Получается, стороны традиционно сверят часы и поговорят на разные темы. Но главное — это успокоить население Германии перед важными политическими событиями.

«Грядут выборы — и Меркель, и другие политические лидеры стремятся продемонстрировать взвешенную внешнюю политику. Например, то, что Германия вышла на мировой уровень и выстраивает конструктивные отношения, в том числе с Россией, при этом говоря на одном языке с США. Прогресс в российского-немецких отношениях Меркель будет только на руку. Именно это хочет видеть определенная категория избирателей. Да, в Германии долго спекулировали на предположении, что Россия будет вмешиваться в выборы. Но сейчас встреча на уровне глав МИД рассеивает эти опасения и показывает, что есть конструктивный диалог, а сюрпризов не будет», — высказывает свое мнение старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

С одной стороны, Берлин хочет прозондировать почву, с другой — увериться в том, что не только выборы, но и саммит в Гамбурге пройдет на хорошем уровне и без неожиданностей. Для этого Меркель совсем необязательно дарить Москве подарки.

Накануне в Краснодаре открылась конференция городов-партнеров России и Германии. Ее участниками стали около 600 человек, среди них — министры иностранных дел двух государств, представители разных российских и немецких регионов, а также общественные деятели.