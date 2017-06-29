Сирия: международная коалиция изучит сообщения о гибели 40 человек при авиаударе

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Вашингтон, 29 июня. Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция намерена изучить информацию о гибели 40 мирных жителей в результате удара на территории Сирийской Арабской Республики.

«Коалиция на постоянной основе наносит удары в Маядине, и мы изучаем эти предположения, чтобы определить, действительно ли мы наносили удары в данном месте», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате авиаудара в провинции Дейр эз-Зор погибли 42 человека.