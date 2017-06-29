Сирия: курды в Ракке получили очередную партию оружия от США

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Ракка, 29 июня. Американские летчики доставили в Ракку очередную партию оружия и припасов для отрядов курдского ополчения.

Сирийские источники сообщили, что транспортный самолет ВВС США приземлился на базе в 35 километрах к югу от Кобани, на борту транспорта замечено большое количество вооружения и боеприпасов, предназначенных для подразделений альянса «Сирийские демократические силы», который ведет штурм Ракки.

#US AB / Logistic base 35 km south of Kobani in Northern #Syria is in operational mode. pic.twitter.com/iecVSRb0SN — Aldin Abazović ???????? (@CT_operative) June 29, 2017

Отмечается, что сейчас курды зачищают от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) южную часть провинции Ракка. Столкновения с исламистами происходят в пригороде столицы мухафазы Аль-Рауда.

[1] SDF clashing with ISIS terrorists in al-Rawda neighbourhood in Raqqa city. pic.twitter.com/XFczbMWChP — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 29, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.