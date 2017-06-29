Сирия: курды в Ракке получили очередную партию оружия от США
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Ракка, 29 июня. Американские летчики доставили в Ракку очередную партию оружия и припасов для отрядов курдского ополчения.
Сирийские источники сообщили, что транспортный самолет ВВС США приземлился на базе в 35 километрах к югу от Кобани, на борту транспорта замечено большое количество вооружения и боеприпасов, предназначенных для подразделений альянса «Сирийские демократические силы», который ведет штурм Ракки.
Отмечается, что сейчас курды зачищают от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) южную часть провинции Ракка. Столкновения с исламистами происходят в пригороде столицы мухафазы Аль-Рауда.
* Организация запрещена на территории РФ.