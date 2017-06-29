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В «Мегафоне» назвали слухами сообщения об увольнении PR-директора
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    В «Мегафоне» назвали слухами сообщения об увольнении PR-директора

    19:16  29 Июня 2017
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    PR-директор «Мегафона» покидает компанию из-за скандального твита

    Москва, 29 июня. Пресс-служба «Мегафона» не подтверждает информацию о том, что директор по связям с общественностью компании Петр Лидов покидает свой пост.

    Ранее стало известно, что, по данным знакомых Лидова и специалиста, который получал предложение от HR-службы мобильного оператора, в настоящее время он находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не вернется.

    Источники «Ведомостей» сообщали, что руководство «Мегафона» давно выражало недовольство PR-директором, связанное с тем, что долгое время он совмещал работу в компании с должностью телеведущего. Кроме того, руководству не понравилась стратегия, выбранная Лидовым для оповещения о недавних сбоях в работе «Мегафона», а окончательно решение о прекращении работы Лидова в компании было принято после его твита, в котором он назвал участников митингов 12 июня «малолетними дегенератами». На следующий день Лидов извинился перед подписчиками.

    Позже руководитель пресс-службы «Мегафона» назвала информацию об уходе Лидова слухами.

    «Не готова комментировать слухи и непроверенную инфу. То, что он находится в отпуске – подтверждаю», — сообщила руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина РИА Новости.

    Сам Лидов опроверг сообщения о своем уходе в Facebook, назвав их «чушью процентов на 80».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мегафон #лидов
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