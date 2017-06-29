В «Мегафоне» назвали слухами сообщения об увольнении PR-директора

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Москва, 29 июня. Пресс-служба «Мегафона» не подтверждает информацию о том, что директор по связям с общественностью компании Петр Лидов покидает свой пост.

Ранее стало известно, что, по данным знакомых Лидова и специалиста, который получал предложение от HR-службы мобильного оператора, в настоящее время он находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не вернется.

Источники «Ведомостей» сообщали, что руководство «Мегафона» давно выражало недовольство PR-директором, связанное с тем, что долгое время он совмещал работу в компании с должностью телеведущего. Кроме того, руководству не понравилась стратегия, выбранная Лидовым для оповещения о недавних сбоях в работе «Мегафона», а окончательно решение о прекращении работы Лидова в компании было принято после его твита, в котором он назвал участников митингов 12 июня «малолетними дегенератами». На следующий день Лидов извинился перед подписчиками.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) June 15, 2017

Позже руководитель пресс-службы «Мегафона» назвала информацию об уходе Лидова слухами.

«Не готова комментировать слухи и непроверенную инфу. То, что он находится в отпуске – подтверждаю», — сообщила руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина РИА Новости.

Сам Лидов опроверг сообщения о своем уходе в Facebook, назвав их «чушью процентов на 80».