Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

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Киев, 29 июня. Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о нерадужных перспективах нефтегазового рынка Украины и газотранспортной системы, которая приносила в бюджет страны свыше $2 млрд ежегодно.

- Вернется ли Украина к прямым закупкам газа в России после решения Стокгольмского арбитража? И что будет делать Украина когда «Северный поток-2» будет построен?

- По словам руководителя «Нафтогаза», самым дешевым для Украины будет российский газ. Цена будет определяться по некоей формуле, которую мы, правда, даже еще не видели. Но в ближайшее время по политическим причинам руководство «Нафтогаза» и руководство страны не вернется к закупкам газа в России. Прежде всего по политическим причинам. Нельзя два года рассказывать о независимости от агрессорского российского газа и тут же сразу его покупать.

Есть еще другое очень важное обстоятельство – мы не понимаем конкретный счет, что мы в результате этого арбитража получим. Нам в любом случае придется платить какое-то количество долгов за газ за 2013-2014 годы. И дай бог, чтобы эта сумма была меньше, чем $2,2 млрд., которые с нас требует «Газпром». Но в любом случае, это будут большие деньги. Поэтому «Нафтогазу Украины», у которого в финплане на текущий год эти деньги не предусмотрены, не зарезервированы, выгодно максимально оттягивать во времени окончательное решение арбитража, в том числе и по транзитному иску. Я думаю этим они сейчас успешно и занимаются. Поэтому я не исключаю, что ситуация может вообще превратиться в абсурдную, что мы подойдем к 2019 году, когда контракт уже закончится и к этому времени будет решение Стокгольма о взаимной компенсации, о каких-то суммах. Это уже не будет иметь практически никакого значения с точки зрения возобновления поставок из России, контракт закончился, покупайте другой.

Хотя с экономической точки зрения я готов согласиться с господином Витренко, что по новой некоей формуле с русскими можно было бы договориться о поставках газа дешевле, чем по реверсу. За период 2014-2017 года, покупая реверсный газ Украина переплатила порядка 1 млрд. долларов США. Почему «Нафтогаз Украины» покупал реверсный газ, мог бы у России покупать? Потому что, покупая у России, «Нафтогаз» сам ослабил бы свои позиции в арбитраже. Он не мог этого делать и поэтому переплатил. Кто эти издержки считает? ГПУ? Я надеюсь, что прокуратура считает и должна предъявить обвинение руководству «Нафтогазу Украины». Это дополнительные издержки, которые понесла экономика страны. Только об этом никто не говорит, нам рассказывают о том, что «великая перемога» произошла.

Что касается «Северного потока-2», то, к сожалению для нас всех, потому что мы живем в нашей стране, мы пользуемся благами от транзита. В частности, мы получили $2 млрд транзитной выручки по итогам прошлого года. «Северный поток-2» будет построен и Украина столкнется с резким падением транзита. Вопрос, будет ли это катастрофическое падение транзита или просто существенное. Я остаюсь в этом вопросе оптимистом. Я думаю, что через Украину будет идти от 9-ти до 18-ти млрд. кубометров газа, прежде всего в Молдавию, возможно в Словакию, какие-то еще страны Восточной Европы.

Это конечно очень мало, потому что мы транспортируем 80 млрд кубов, а можем вообще 140 млрд в теории прокачивать в Европу. Но ситуация уже ушла и возможности договориться с «Газпромом» я вообще никакой не вижу.

Насколько губительны последствия? «Трансгазу» придется корректировать свой бизнес, сокращать людей, резать трубопроводы и выводить из эксплуатации компрессорные станции. Я надеюсь, что в компании «Укртрансгаз» или ее наследники, «Магистральные трубопроводы Украины», уже приняты такого рода планы, потому что эта история начнется буквально уже через полтора года.

- Закупки угля в Пенсильвании это вынужденная мера или это политическая взятка Трампу?

- Это точно не политическая взятка для Трампа. Это вынужденная мера, поскольку иные юрисдикции, например, такие фантастические, как Австралия, Вьетнам – они будут еще дороже и сложнее. А российская юрисдикция не реализуема по политическим причинам. Поэтому откровенно вам скажу, создание в США семидесяти рабочих мест и 2 млн. тонн угля для американской отрасли – это очень скромно. Причем это растянуто во времени, это не одномоментная закупка, поймите. У «ЦентрЭнерго» просто денег столько нет, они даже этот уголь не смогут оплатить. Этот период растянут на полгода, а то и на год – мы еще контрактов не видели. Поэтому это вынужденная мера по причине исчерпания такого рода угля в ЮАР. Плюс это был повод обратиться к американским партнерам за помощью, что делает украинская власть на протяжении последних трех лет.

Напомним, разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску «Газпрома» завершились в декабре 2016 года. Требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае - июне 2014 года, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.