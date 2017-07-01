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День ГАИ — ГИБДД: когда отмечается, история, шуточные поздравления в стихах
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    День ГАИ — ГИБДД: когда отмечается, история, шуточные поздравления в стихах

    8:00  1 Июля 2017
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    День ГАИ — ГИБДД: когда отмечается, история, шуточные поздравления в стихах

    В середине лета в России отмечается профессиональный праздник тех, кто призван обеспечивать безопасность на наших дорогах. Да, речь идет о празднике День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).

    Когда отмечается День ГАИ

    День ГАИ России ежегодно отмечается 3 июля.

    День ГАИ (ГИБДД МВД России) установлен в 2009 году приказом министра внутренних дел «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации».

    История создания ГАИ России

    Государственная автомобильная инспекция СССР была образована в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза от 3 июля 1936 года. Именно тогда Совнаркомом было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

    В утвержденных тогда первых правилах дорожного движения, в частности, говорилось: «Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, автомашина общего назначения — всем автомашинам специального назначения и автобусу».

    К Международной конвенции о дорожном движении Советский Союз присоединился в начале 1960-x годов, а вскоре после этого у нас в стране появились единые правила дорожного движения (ПДД).

    В постсоветское время ГАИ несколько раз переименовывали, прежде чем этой структуре вернули привычное название, тем более что слово «гаишник» прочно вошло в русский язык, став вполне литературным, хотя и неофициальным термином для обозначения сотрудника дорожной полиции.

    В 1998 году эта служба стала называться Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а в 2002 году решили снова «узаконить» привычное название — Госавтоинспекция (ГАИ).

    История создания ГАИ России

    Задачи ГАИ

    Не надо думать, что гаишник — фигура отчасти фольклорная — занимается только тем, что накладывает (не всегда заслуженно) штрафы на неаккуратных автолюбителей.

    ГАИ — ГИБДД проводит огромное количество важных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ведет активную работу среди школьников и молодежи, большое внимание уделяется повышению профессионализма своих сотрудников.

    Стали доброй традицией совместные учения Госавтоинспекции и МЧС. Сегодня Госавтоинспекция оснащена современным автотранспортом, а также новейшими техническими средствами фиксации правонарушений.

    В 2006 году правительство РФ утвердило концепцию федеральной целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения, основной целью которой является сокращение числа людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Принятые меры привели уже к сокращению аварийности на российских дорогах, в том числе сократилось число так называемых «пьяных аварий», хотя количество ДТП в нашей стране все еще остается достаточно высоким.

    Поэтому важность работы сотрудников ГАИ трудно переоценить, и именно поэтому в свой профессиональный праздник они получают поздравления не только от коллег и друзей, но и от автолюбителей.

    Важность работы сотрудников ГАИ трудно переоценить

    Шуточные поздравления с Днем ГАИ

    ***
    Сегодня не нарушу ПДД,
    Поеду как примерный гражданин.
    Сегодня праздник — День ГИБДД!
    И ехать против правил нет причин.

    Спешу поздравить с праздником ребят,
    Кто честно на дороге день за днем.
    Я лично вас поздравить буду рад.
    Спасибо вам от всех, кто за рулем.

    Пусть каждый нарушитель за версту,
    Увидев вас, всегда притормозит.
    Пусть будет служба легкой на посту,
    Пускай погода вам благоволит!

    День ГАИ — ГИБДД: когда отмечается, история, шуточные поздравления в стихах

    ***
    С днем ГАИ спешу поздравить
    Всех ребят я славных.
    Пожелать хочу удачи
    В деле самом главном.

    Берегите на дорогах
    Вы порядок и покой.
    И на страже правил честных
    Стойте крепкою стеной.

    ***
    Ты — на дороге главный повелитель,
    Дорожных знаков правоохранитель.
    Одной руки тебе хватает взмаха,
    Чтобы водитель съежился от страха.

    Грешок ведь за собою знает каждый,
    И лезут все, кто за рулем, в загашник.
    И хоть водилы тебя матом провожают,
    Тебя боятся, значит — уважают

    Автор: Алексей Громов
    #пдд #гибдд #гаи #гаишник
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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