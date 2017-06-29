Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пропавшую жительницу Ленобласти и ее грудного ребенка нашли мертвыми под Орлом
Новости Сирии
«Хезболла» должна уйти: почему Израиль поддерживает террористов в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» должна уйти: почему Израиль поддерживает террористов в Сирии

    18:08  29 Июня 2017
    306

    «Хезболла» должна уйти, или Почему Израиль поддерживает террористов в Сирии

    Сирия обвиняет Израиль в поддержке международного терроризма. В Дамаске утверждают, что постоянные удары Израиля по сирийским позициям в районе Голанских высот мешают правительственным войскам выбить оттуда боевиков «Ан-Нусры» и «Тахрир Аль-Шам» (обе группировки запрещены в России).

    В свою очередь, Израиль оправдывает свои удары по правительственным войскам аналогичными враждебными действиями сирийской стороны. В любом случае, пока противостояние Сирийской Арабской Армии (САА) и Израиля на Голанском плато лишь набирает обороты. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться востоковед Станислав Тарасов.

    Иранский фактор

    На рост напряженности в районе Голанских высот сейчас играет, прежде всего, так называемый иранский фактор.

    «Израиль опасается, что к Голанским высотам прорвутся «Хезболла» и Иран. Естественно, Тель-Авив не намерен терпеть эти враждебные ему силы у своих границ», — поясняет глава исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ».

    Попросту говоря, сейчас Еврейское государство как бы играет на опережение — оно стремится вытеснить с Голанских высот союзника ливанцев, Сирийскую Арабскую Армию. «При этом сама сирийская армия и ее присутствие в Голане не особенно интересует израильтян», — подчеркивает эксперт.

    Тем не меняя сирийские военные — союзники проиранских сил. Если они закрепятся в регионе, там со временем могут появиться и бойцы «Хезболлы». Этого в Израиле постараются не допустить всеми силами.

    «Пока это, действительно, означает поддержку антиправительственных сил, сражающихся против сирийской армии. В том числе — поддержку «Ан-Нусры» и «Тахрир Аль-Шам», — продолжает Тарасов.

    Напомним, что в средине июня в несколько более мягком виде обвинения сирийской стороны в адрес Израиля поддержали в ООН. Конечно, напрямую в поддержке терроризма Еврейское государство там никто не обвинял. Тем не менее в своем докладе, посвященном ситуации в регионе, генсек ООН Антониу Гуттериш сообщил о как минимум 16 контактах между Израилем и боевиками «Ан-Нусры».

    Обвинения сирийской стороны в адрес Израиля поддержали в ООН

    Отголоски Шестидневной войны

    После окончания Шестидневной войны Израиль так и не подписал мирный договор с Сирией. Именно потому Голанские высоты до сих пор остаются спорной территорией. Тем не менее до начала нынешнего кризиса Тель-Авив никогда особо не возражал против сирийского военного присутствия там. Гражданская война и вторжение в Сирию сил международного терроризма разрушили этот неформальный статус-кво.

    Отголоски Шестидневной войны

    «До начала сирийской войны Башар Асад не вызывал у Израиля сильного беспокойства. Если прислушаться к риторике официального Тель-Авива, можно заметить, что даже сейчас там не особо настаивают на его уходе с поста президента Сирии. В этом позиция Израиля сейчас во многом схожа с турецкой. Став гарантом переговоров в Астане, Анкара де-факто признала Асада главой Сирии. Также и для Израиля. Враг в Сирии — не Асад. Для Турции — это курды, для Израиля — «Хезболла» и Иран», — резюмирует Тарасов.

    «Хезболла» должна уйти

    Если бы официальный Дамаск разорвал свой военный союз с «Хезболлой» и обеспечил уход ливанского движения со своей территории, то затишье в районе Голанских высот наступило бы очень быстро. Потенциально, Дамаск и Тель-Авив даже могли бы, наконец, подписать мирное соглашение, и спорные регионы вернулись бы под контроль сирийского правительства.

    Тем не менее сейчас Израиль вынужден вести совсем другую игру. «Конечно, поддержка террористов — временная мера. Вскоре Тель-Авив будет добиваться создания на Голанском плато и вообще на юге Сирии еще одной зоны деэскалации под контролем американских и иорданских военных», — приводит свою точку зрения востоковед.

    Сейчас перспективы этого проекта достаточно туманны.

    Тель-Авив будет добиваться создания на Голанском плато еще одной зоны деэскалации

    «США и Иордания входят в коалицию по борьбе с терроризмом, но — в отличие от России — они присутствуют на территории Сирии вопреки нормам международного права и резолюциям ООН. Несмотря на призывы Турции, ни одно из этих государств также не присоединилось к астанинскому формату, где создание сон деэскалации, собственно, и обсуждается», — отмечает Станислав Тарасов.

    В любом случае, создание в районе Голанских высот зоны деэскалации под контролем американцев вряд ли понравится правительству в Дамаске и всем международным игрокам, заинтересованным в сохранении территориальной целостности Сирии. На этом фоне разрыв связей с «Хезболлой», вполне возможно, вскоре будет восприниматься в сирийском правительстве как наименьшее из зол.

    Автор: Иван Верихов
    #сирия #башар асад #израиль #асад #иран #хезболла #ливан #голанские высоты #тарасов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украинский организатор «Евровидения» назвал необоснованным штраф за недопуск Самойловой

        18:23 29 Июня 2017 109
        Читать
        17:55
        Сегодня

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы
        16:37
        Сегодня

        Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​
        16:07
        Сегодня

        Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
        15:09
        Сегодня

        Эксперты: Аксенову в Крыму не стоит спешить с работами на Митридатской лестнице

        13:48
        Сегодня

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 949

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1358

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8394

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2358

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2057
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        Дмитрий Марунич: «Трансгазу Украины» пора сокращать людей и резать трубопроводы

        17:55   29 Июня 2017
        651
        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        EBU оштрафовал Киев за отказ пускать Самойлову на «Евровидение»

        16:58   29 Июня 2017
        184
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        196
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        145