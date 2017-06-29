«Хезболла» должна уйти: почему Израиль поддерживает террористов в Сирии

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Сирия обвиняет Израиль в поддержке международного терроризма. В Дамаске утверждают, что постоянные удары Израиля по сирийским позициям в районе Голанских высот мешают правительственным войскам выбить оттуда боевиков «Ан-Нусры» и «Тахрир Аль-Шам» (обе группировки запрещены в России).

В свою очередь, Израиль оправдывает свои удары по правительственным войскам аналогичными враждебными действиями сирийской стороны. В любом случае, пока противостояние Сирийской Арабской Армии (САА) и Израиля на Голанском плато лишь набирает обороты. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться востоковед Станислав Тарасов.

Иранский фактор

На рост напряженности в районе Голанских высот сейчас играет, прежде всего, так называемый иранский фактор.

«Израиль опасается, что к Голанским высотам прорвутся «Хезболла» и Иран. Естественно, Тель-Авив не намерен терпеть эти враждебные ему силы у своих границ», — поясняет глава исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ».

Попросту говоря, сейчас Еврейское государство как бы играет на опережение — оно стремится вытеснить с Голанских высот союзника ливанцев, Сирийскую Арабскую Армию. «При этом сама сирийская армия и ее присутствие в Голане не особенно интересует израильтян», — подчеркивает эксперт.

Тем не меняя сирийские военные — союзники проиранских сил. Если они закрепятся в регионе, там со временем могут появиться и бойцы «Хезболлы». Этого в Израиле постараются не допустить всеми силами.

«Пока это, действительно, означает поддержку антиправительственных сил, сражающихся против сирийской армии. В том числе — поддержку «Ан-Нусры» и «Тахрир Аль-Шам», — продолжает Тарасов.

Напомним, что в средине июня в несколько более мягком виде обвинения сирийской стороны в адрес Израиля поддержали в ООН. Конечно, напрямую в поддержке терроризма Еврейское государство там никто не обвинял. Тем не менее в своем докладе, посвященном ситуации в регионе, генсек ООН Антониу Гуттериш сообщил о как минимум 16 контактах между Израилем и боевиками «Ан-Нусры».

Отголоски Шестидневной войны

После окончания Шестидневной войны Израиль так и не подписал мирный договор с Сирией. Именно потому Голанские высоты до сих пор остаются спорной территорией. Тем не менее до начала нынешнего кризиса Тель-Авив никогда особо не возражал против сирийского военного присутствия там. Гражданская война и вторжение в Сирию сил международного терроризма разрушили этот неформальный статус-кво.

«До начала сирийской войны Башар Асад не вызывал у Израиля сильного беспокойства. Если прислушаться к риторике официального Тель-Авива, можно заметить, что даже сейчас там не особо настаивают на его уходе с поста президента Сирии. В этом позиция Израиля сейчас во многом схожа с турецкой. Став гарантом переговоров в Астане, Анкара де-факто признала Асада главой Сирии. Также и для Израиля. Враг в Сирии — не Асад. Для Турции — это курды, для Израиля — «Хезболла» и Иран», — резюмирует Тарасов.

«Хезболла» должна уйти

Если бы официальный Дамаск разорвал свой военный союз с «Хезболлой» и обеспечил уход ливанского движения со своей территории, то затишье в районе Голанских высот наступило бы очень быстро. Потенциально, Дамаск и Тель-Авив даже могли бы, наконец, подписать мирное соглашение, и спорные регионы вернулись бы под контроль сирийского правительства.

Тем не менее сейчас Израиль вынужден вести совсем другую игру. «Конечно, поддержка террористов — временная мера. Вскоре Тель-Авив будет добиваться создания на Голанском плато и вообще на юге Сирии еще одной зоны деэскалации под контролем американских и иорданских военных», — приводит свою точку зрения востоковед.

Сейчас перспективы этого проекта достаточно туманны.

«США и Иордания входят в коалицию по борьбе с терроризмом, но — в отличие от России — они присутствуют на территории Сирии вопреки нормам международного права и резолюциям ООН. Несмотря на призывы Турции, ни одно из этих государств также не присоединилось к астанинскому формату, где создание сон деэскалации, собственно, и обсуждается», — отмечает Станислав Тарасов.

В любом случае, создание в районе Голанских высот зоны деэскалации под контролем американцев вряд ли понравится правительству в Дамаске и всем международным игрокам, заинтересованным в сохранении территориальной целостности Сирии. На этом фоне разрыв связей с «Хезболлой», вполне возможно, вскоре будет восприниматься в сирийском правительстве как наименьшее из зол.