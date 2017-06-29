Кравчук объяснил, почему Украина потеряла Крым и Донбасс

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Киев, 29 июня. Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что корни проблем с Крымом и Донбассом идут из советского прошлого.

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации и ситуация в Донбассе никак не связана с Конституцией Украины редакции 1996 года. Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что интересы России были определены еще в 1954 году в эпоху СССР. При этом украинский политик призвал Киев прислушаться к избирателям, настаивающим на формировании нового государства.

Желание Донбасса отделиться от остальной части страны Кравчук связал с проживающими в регионе русскими. В то же время экс-президент считает, что Украина должна работать, а не искать причины текущих проблем, пишет «ПолитЭксперт». Напомним, что Крым стать частью РФ по решению мартовского референдума 2014 года, а республики Донбасса не признали власти Киева легитимными после государственного переворота.