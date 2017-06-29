Сирия: САА сбила дрон «Джебхат ан-Нусры» над пригородом Дамаска

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Дамаск, 29 июня. Сирийские гвардейцы уничтожили беспилотный летательный аппарат террористов в районе Джобар.

Сирийские источники сообщили, что бойцам 105-й бригады Республиканской гвардии удалось подбить дрон террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Огонь по БПЛА быль открыт из 23-миллимитрового зенитного орудия.

Отмечается, что дрон был покрыт синей краской для того, чтобы сделать его менее заметным на фоне неба в дневное время.

Террористы используют дроны для разведки, корректировки огня, а также в качестве импровизированных бомбардировщиков.