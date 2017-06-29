Сирия: ВВС САР уничтожили конвой ИГ около Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 29 июня. Сирийские летчики атаковали колонну «Исламского государства»* около городского аэропорта.

Столкновения между гарнизоном осажденного города и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) за аэропорт происходят не первый год. Для обеих сторон данный объект имеет важное стратегическое значение. Бойцы САА могут получать провиант, подкрепление и боеприпасы исключительно воздушным путем.

Террористы попытались перекинуть в район аэропорта дополнительные силы и подкрепление, однако были своевременно замечены армейскими разведчиками. Конвой «Халифата» был уничтожен ракетно-бомбовыми ударами сирийских летчиков.

ВВС Сирии уничтожили конвой ИГ* в окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора. pic.twitter.com/2UK0MTGJb7 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 29, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.