Сирия: ВВС САР уничтожили конвой ИГ около Дейр эз-Зора
Дейр эз-Зор, 29 июня. Сирийские летчики атаковали колонну «Исламского государства»* около городского аэропорта.
Столкновения между гарнизоном осажденного города и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) за аэропорт происходят не первый год. Для обеих сторон данный объект имеет важное стратегическое значение. Бойцы САА могут получать провиант, подкрепление и боеприпасы исключительно воздушным путем.
Террористы попытались перекинуть в район аэропорта дополнительные силы и подкрепление, однако были своевременно замечены армейскими разведчиками. Конвой «Халифата» был уничтожен ракетно-бомбовыми ударами сирийских летчиков.
* Организация запрещена на территории РФ.