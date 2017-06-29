Алеппо: армия Сирии зачистила от боевиков три населенных пункта

В Избранное

Алеппо, 29 июня. Правительственные войска Сирии продвинулись на восток провинции Алеппо.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что Сирийская арабская армия освободила от боевиков три населенных пункта на востоке провинции Алеппо. Армейцы установили контроль над поселениями Джудайда, Раск Аскар и Шурайма.

Провинция Алеппо. САА освободила н.п. Шурайма, Раск Аскар и Джудайда. pic.twitter.com/WpQiU1RXrb — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 29, 2017

Ранее сообщалось, что на севере Алеппо идут напряженные бои между «Отрядами народной самообороны» курдов и протурецкими боевиками. Армия Турции перебросила в регион бронетехнику и тяжелую артиллерию для оказания поддержки «умеренным» оппозиционерам, которые стремятся полностью выбить курдов из провинции Алеппо.