Алеппо: армия Сирии зачистила от боевиков три населенных пункта
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Алеппо, 29 июня. Правительственные войска Сирии продвинулись на восток провинции Алеппо.
Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что Сирийская арабская армия освободила от боевиков три населенных пункта на востоке провинции Алеппо. Армейцы установили контроль над поселениями Джудайда, Раск Аскар и Шурайма.
Ранее сообщалось, что на севере Алеппо идут напряженные бои между «Отрядами народной самообороны» курдов и протурецкими боевиками. Армия Турции перебросила в регион бронетехнику и тяжелую артиллерию для оказания поддержки «умеренным» оппозиционерам, которые стремятся полностью выбить курдов из провинции Алеппо.