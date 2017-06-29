Премьер Ирака объявил о конце ИГИЛ после освобождения мечети в Мосуле

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Багдад, 29 июня. «Исламское государство» прекратило свое существование. Об этом заявил председатель правительства Ирака Хайдер Аль-Абади, комментируя сообщения о полном освобождении города Мосула.

По словам политика, иракские военные намерены продолжить бороться с оставшимися в стране террористами.

تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء واعادته اليوم الى حضن الوطن اعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) June 29, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства*».

* Организация запрещена на территории РФ.