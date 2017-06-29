Премьер Ирака объявил о конце ИГИЛ после освобождения мечети в Мосуле
В Избранное
Багдад, 29 июня. «Исламское государство» прекратило свое существование. Об этом заявил председатель правительства Ирака Хайдер Аль-Абади, комментируя сообщения о полном освобождении города Мосула.
По словам политика, иракские военные намерены продолжить бороться с оставшимися в стране террористами.
Напомним, ранее стало известно о том, что министерство Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства*».
* Организация запрещена на территории РФ.