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Москва, 29 июня. Лечение онкобольной жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая обратилась к Владимиру Путину в ходе прямой линии, находится на контроле главы государства. Как сообщил директор Московского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн, о ходе лечения Путину доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По его словам, глава Минздрава накануне была у президента, Путин лично контролирует ситуацию.

«Мы докладывали о тех исследованиях и плане лечения, который был предложен, и было решено, что девочка лечится в этом институте», — сообщил Каприн.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация находится на контроле главы государства. «Министр постоянно информирует президента», — заявил он ТАСС.