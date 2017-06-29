Сотрудник «Реновы» опроверг слухи о своей причастности к Telegram-каналу «Незыгарь»

В Избранное

Москва, 29 июня. Директор департамента стратегического планирования и управления проектами компании «Ренова» Дмитрий Коваленко заявил, что информация о его причастности к анонимному Telegram-каналу «Незыгарь» не соответствует действительности.

«Я бред не комментирую. Я сейчас нахожусь в удивлении и шоке», — заявил Коваленко в комментарии RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из самых популярных политических Telegram-каналов «Незыгарь» ведет сотрудник бизнес-группы «Ренова» Дмитрий Коваленко. Стоит отметить, что на данном канале публикуются материалы о тайной политической жизни России.