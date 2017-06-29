Сотрудник «Реновы» опроверг слухи о своей причастности к Telegram-каналу «Незыгарь»
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Москва, 29 июня. Директор департамента стратегического планирования и управления проектами компании «Ренова» Дмитрий Коваленко заявил, что информация о его причастности к анонимному Telegram-каналу «Незыгарь» не соответствует действительности.
«Я бред не комментирую. Я сейчас нахожусь в удивлении и шоке», — заявил Коваленко в комментарии RT.
Ранее в СМИ появилась информация, что один из самых популярных политических Telegram-каналов «Незыгарь» ведет сотрудник бизнес-группы «Ренова» Дмитрий Коваленко. Стоит отметить, что на данном канале публикуются материалы о тайной политической жизни России.