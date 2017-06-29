На расстоянии выстрела: как и зачем США готовят удар по авиабазе Шайрат

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США размещают свои корабли и самолеты на позициях, которые позволяют осуществить удар по авиабазе Шайрат в Сирии, бомбят селение Эд-Даблян, не считаясь с потерями мирного населения, ищут и, как сами говорят, «находят» производство химического оружия.

«Чтобы понять причину этих действий США, следует, прежде всего, рассмотреть механизм динамики урегулирования военного конфликта, динамику его прохождения и выхода на процесс политического урегулирования», — считает Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, о чем он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Эксперт напомнил, что с появлением ВКС РФ ситуация в Сирии была переломлена, и войска Сирийской Арабской Республики стали активно наступать, физически уничтожая боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ), Аль-Каиды (запрещена в РФ), террористических организаций, запрещенных во многих государствах мира.

«Когда операцию в Сирии проводила коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, псевдо-Халифат расширялся и укреплялся, а поддержка Воздушно-космических сил Российской Федерации и работа российских советников в войсках способствовало и активному продвижению правительственных войск, и зачистке территории Сирии от боевиков. Это отметила вся мировая общественность. В том числе и военные и политические эксперты Соединенных Штатов Америки».

Когда же дело стало переходить уже в политическую плоскость, и Министерством обороны РФ было объявлено о завершении гражданской войны в Сирии, к завершающей фазе активно подключились США.

«Трамп разрешил увеличивать военный контингент военнослужащих Соединенных Штатов Америки в Сирии, началась переброска ракет и артиллерии — все это свидетельствовало о том, что на завершающем этапе конфликта США готовы и полны решимости произвести раздел территории, захватив наиболее эффективные с экономической точки зрения районы, которые славятся своими углеводородистыми ископаемыми».

Наш собеседник провел историческую параллель, точно иллюстрирующую нынешнюю ситуацию в Сирии:

«Во время Второй Мировой войны Советский Союз так долго ждал открытие второго фронта, но он открылся именно тогда, когда надо было уже поделить Европу. Мне кажется, что как такая историческая аналогия наблюдается и в конфликте в Сирии. Так что, наверное, мы уже приближаемся к завершающему этапу вооруженного конфликта и, надеюсь, что скоро перейдем в политическую плоскость».

Другое дело, делает оговорку эксперт, что Соединенные Штаты Америки действуют чрезвычайно нагло, жестко, вне норм международного права, попирая их всемерно, при этом решая не военно-политические вопросы, а свои меркантильные. Поэтому Америка сейчас старается нарастить эскалацию военного конфликта:

«Для этого они готовят общественное мнение, создавая себе публичную политическую индульгенцию на применение силы. Они раздувают некий информационный пузырь для простого обывателя, чтобы создать опасность применения химического оружия войсками САА. Но всем хорошо известно, что химическое оружие вывозилось из Сирии, в чем активно участвовали как Россия, так и Соединенные Штаты. Барак Обама в свое время благодарил нашего президента за активное участие в этом процессе. Общественные фонды и организации получали тогда Нобелевские премии за участие в нейтрализации химического оружия».

Однако наш собеседник отметил, что при этом часть химического оружия осталась на территории подконтрольной террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ):

«Террористы применяли его и в Ираке, и в Сирии. Они готовы использовать его даже против мирного населения, списав все на правительственные войска. Соединенные Штаты Америки не придумали повода лучше, чем обвинить правительство Сирийской Арабской Республики в том, что оно готовиться применить химоружие. Это уже отработанный прием».

Поэтому корабли и выходят на рейд, концентрируются воздушные силы, выходят наземные группировки, готовые поддержать Соединенные Штаты Америки.

«А самое главное: опять готовится удар по правительственной авиабазе Шайрат. И уже, наверное, американцы предполагают, что он будет значительно эффективней, чем был первый. То есть 36 ракет «Томагавк» не потеряются где-то».

Андрей Кошкин противопоставляет агрессивным действиям США довольно последовательную внешнеполитическую линию России:

«Мы заявили о выходе в одностороннем порядке из Меморандума о недопущении инцидентов в небе над территорией Сирии, мы предупредили о том, что любая цель, летящая к западу от Евфрата будет подхватываться средствами воздушной и наземной ПВО. Об этом цель, конечно, будет знать. Мы постоянно обращаем внимание по линии дипломатического корпуса, по линии политических отношений, по линии военных экспертов на то, что недопустимо провоцировать проправительственные силы, в том числе и Россию, на обострение ситуации».

Эксперт обратил внимание, что Россия находится на территории Сирии по просьбе законного президента Сирии, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые, в общем-то, считают, что не нуждаются в том, чтобы соблюдать международное право.

* Организация запрещена на территории РФ.