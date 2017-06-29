Эксперт рассказал, как Украина проиграла России крымско-татарский вопрос

В Избранное

Москва, 29 июня. Недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости закрепить за Крымом статус национальной автономии в украинской конституции является пропагандистским шагом. Такое мнение высказал в четверг генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Киев уже не в первый раз разыгрывает национальную карту Крыма в качестве метода борьбы с российским влиянием. Говоря о крымско-татарском статусе полуострова, Порошенко прежде всего посылает сигнал не крымчанам и не украинцам, а Западу.

«Сейчас, когда Киев Крымом не владеет, можно на этой теме делать акцент — чужое не свое», — отметил Журавлев.

При этом эксперт подчеркнул, что по факту российское законодательство дает национальным автономиям гораздо больше возможностей, чем украинское, сообщает «Экономика сегодня».