Встреча Путина и Мэй на полях саммита G20 не планируется — Ушаков

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Москва, 29 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможные контакты Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, отметив, что встреча не планируется.

Саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля. На вопрос о том, планируются ли контакты российского лидера Владимира Путина и главы правительстве Соединенного Королевства Терезы Мэй на полях саммита, помощник президента Юрий Ушаков ответил отрицательно.

«Пока не планируется», — сказал Ушаков.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите, поскольку оба участвуют в мероприятии на высшем уровне, однако об организации отдельной встречи пока речи нет.