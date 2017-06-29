МИД Германии: Путина и Трампа можно «связать» на полях G20

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Москва, 29 июня. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассчитывает, что на саммите G20 будет возможность «связать» президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Немецкий дипломат также добавил, что Берлин рассчитывает достигнуть договоренности по климату в ходе саммита G20.

«Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены, у нас будет много работы впереди», — заявил Габриэль.

Отметим, что саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля в Гамбурге.