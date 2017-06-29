Ирак: несовершеннолетние смертники ИГ пытались взорвать свадьбу в Анбаре

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Анбар, 29 июня. В иракской провинции Анбар полицейским удалось предотвратить теракт «Исламского государства»*.

Представители сил безопасности Ирака в провинции Анбар сообщили, что местные полицейские были вынуждены открыть огонь по детям, которые пытались взорвать себя на свадебном торжестве в районе Аль-Долаб. Подростки относились к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), отмечают полицейские.

Оба смертника не достигли возраста в 15 лет. Ранее сообщалось, что игиловцы часто используют в качестве смертников и боевиков детей, похищенных в 2014 году в езидской местности Синджар.

* Организация запрещена на территории РФ.