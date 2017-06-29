Пьяный мужчина на угнанном тракторе протаранил такси в Москве
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Москва, 29 июня. Нетрезвый 42-летний мужчина попал в ДТП на угнанном тракторе на северо-востоке Москвы. Лихач протаранил такси и попытался скрыться с места дорожной аварии.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, ДТП произошло на Шереметьевской улице. Попытки водителя трактора сбежать от ответственности после столкновения не увенчались успехом. Его оперативно задержали полицейские.
При проверке выяснилось, что уборочный трактор злоумышленник угнал с автобазы на Огородном проезде, находящейся в нескольких километрах от Шереметьевской улицы, уточняет телеканал 360.