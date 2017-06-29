МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра и похолодании

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Санкт-Петербург, 29 июня. МЧС предупреждает жителей и гостей Санкт-Петербурга о грядущем ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, 30 июня в Северной столице ожидается сильный ветер.

Ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу, а днем его отдельные порывы достигнут 17 м/с. Кроме того, в городе на Неве наступит похолодание — столбики термометров опустятся до 16 градусов. Не исключаются осадки.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», спасатели просят петербуржцев сохранять бдительность. Пешеходам советуют во время прогулки держаться подальше от деревьев и ветхих конструкций, водителям — припарковать машину в гараже или вдали от деревьев. Также горожанам рекомендуют при усилении ветра закрыть окна и убрать с балкона вещи.