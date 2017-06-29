Путин пожелал президенту Вьетнама интересной поездки в Петербург
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Москва, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин пожелал президенту Вьетнама Чан Дай Куангу интересной поездки в Петербург. Об этом он заявил после переговоров с вьетнамским лидером.
«Товарищ Чан Дай Куанг завтра улетает в Петербург, я желаю президенту Вьетнама и всем нашим друзьям интересной, запоминающейся поездки», — сказал глава государства.
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ответ пригласил Путина посетить Вьетнам. Российский лидер принял предложение.