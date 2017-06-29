ДНР заявила об угрозе техногенной катастрофы в Мариуполе

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Донецк, 29 июня. Превышение допустимого объема шлаковых отходов в нескольких цехах Мариупольского металлургического комбината им. Ильича может привести к техногенной катастрофе в городе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики.

В ведомстве отметили, что площадь шламонакопителей комбината составляет более 90 гектаров. К настоящему моменту количество накопленных отходов на комбинате превышает семь миллионов тонн. В случае аварии в зоне поражения окажутся 78 квадратных километров, в том числе 13 квадратных километров в черте города.

Кроме того, в зоне химического заражения окажутся более 33 тысяч человек, проживающих в Кальмиусском и Центральном районах Мариуполя.