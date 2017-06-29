Несовершеннолетняя администратор «группы смерти» арестована на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 29 июня. Несовершеннолетнюю жительницу Камчатки подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, девушка была администратором «группы смерти» и занималась мониторингом страниц пользователей социальной сети в поисках потенциальных жертв.

Под эту категорию подходили подростки, публикующие посты, свидетельствующие об их угнетенном состоянии.

Юный модератор со всем старанием подошла к «работе» и вела несколько аккаунтов, через которые списывалась с ровесниками и приглашала их принять участие в «игре», которая должна была завершиться самоубийством, сообщает пресс-служба СК.

В базе данных подозреваемой оказалась и школьница из Хабаровского края. Она выполнила все задания и уже готова была совершить последний шаг. Лишь чудом удалось не допустить этого.

С девочкой работают психологи. А сотрудники правоохранительных органов тем временем вышли на модератора группы. Сейчас следователи выясняют, кто еще мог стать ее жертвой.