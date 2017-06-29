Песков об ответе РФ на новые санкции ЕС: Есть разные варианты

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Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщил, поступил ли в Кремль проект документы о продлении ответных мер РФ в ответ на продление антироссийских санкций.

«Пока не располагаю информацией», — заявил он журналистам.

Песков также не стал рассуждать о том, какие контрмеры может ввести Россия в ответ на санкции Запада. Это будет зависеть от того, что предложит правительство. Ведь предложения поступают именно оттуда.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин внесет на рассмотрение президенту документ о продлении ответных мер на антироссийские санкции запада. Ожидается, что контрсанкции будут продлены до 31 декабря 2018 года.

Напомним, что накануне ЕС продлил санкции против России.