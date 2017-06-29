Сирия: на юге Ракки в при ударе ВВС коалиции погибли трое мирных жителей

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Ракка, 29 июня. Авиация международной коалиции во главе с США наносит удары по боевикам и мирным жителям в Ракке.

Курдское ополчение значительно расширило зону влияния в неофициальной столице террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). При поддержке авиации международной коалиции курды из состава «Сирийских демократических сил» полностью окружили Ракку и продвигаются к центру населенного пункта.

Местные источники сообщают, что ВВС США атакуют не только террористов, но и мирных жителей провинции. К югу от Ракки в населенном пункте Касрат Афнан под ударами американских летчиков погибло не менее трех человек, отмечает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.