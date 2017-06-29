Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной

В Избранное

Брюссель, 29 июня. Послы стран Евросоюза в четверг одобрили соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Такое заявление сделал сегодня неназванный источник в Совете ЕС.

«Послы сегодня одобрили соглашение», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что соглашение о евроинтеграции Украины, которое предполагает визовую либерализацию и создание зоны свободной торговли, было подписано еще в 2014 году, однако так и не вступило в силу из-за отсутствия консенсуса между всеми членами ЕС по этому вопросу. На днях президент Украины Петр Порошенко заявил, что соглашение заработает с 1 сентября.