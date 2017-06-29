Путин оценил роль Вьетнама в АТЭС

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Москва, 29 июня. Российская и вьетнамская стороны продолжат взаимодействовать в рамках ведущих интеграционных объединений. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с главой Вьетнама Чан Дай Куангом.

«Мы подтвердили готовность к продуктивному взаимодействию в рамках ведущих интеграционных объединений... Будем активно содействовать успешному проведению в ноябре во Вьетнаме саммита АТЭС», — отметил глава государства

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин планирует посетить Вьетнам.