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Ярилин день, или Макушка лета — что за праздник, когда отмечается, традиции и приметы
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    Ярилин день, или Макушка лета — что за праздник, когда отмечается, традиции и приметы

    17:25  29 Июня 2017
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    Ярилин день, или Макушка лета — что за праздник, когда отмечается, традиции и приметы

    Приближается «макушка лета» — праздник, который славяне отмечали в честь языческого бога Ярило, который отвечал за все сущее в природе и даже за контакты с потусторонним миром.

    Когда отмечается Ярилин день

    Ярилин день, который также называют Макушка лета, отмечается 1 июля, что соответствует 18 июня по старому стилю. Этот день на Руси издревле был посвящен славянскому языческому божеству Яриле — богу Солнца. Впрочем, с приходом на Русь христианства праздник не исчез, а трансформировался, приобретя новый народно-христианский смысл. Считалось, что именно в «макушку лета» все святые меряются силой с языческим Ярилой, но окончательно победить не могут, поэтому божество ежегодно возрождается.

    Ярило в славянской мифологии был не только богом Солнца — он символизировал плодородие, силы земли и природы, а также плотскую любовь и даже страсть — чувства, которые христианство, как известно, не слишком одобряет.

    Ярило отвечал за то, чтобы в природе все «ярилось», играло — колос наливался зерном, травы становились гуще и душистее, в лесах начинали вызревать ягоды и грибы, в водоемах водилась рыба и т.д.

    На Ярилу, который отвечал за Солнце, даже ждали сверхъестественных явлений, к которым относились затмения и различные природные катаклизмы. Древние считали, что в Ярилин день открываются двери и окна в потусторонний мир, через которые можно заглянуть как в прошлое, так и в будущее, а также увидеть пропавших без вести или умерших близких.

    На Ярилу, который отвечал за Солнце, даже ждали сверхъестественных явлений

    Народные традиции на Ярилин день

    Чтобы увидеть потусторонний мир и безвестно отсутствующих или умерших родственников, нужно в полдень 1 июля взойти на высокий берег реки, найти березу, заплести березовые ветки в косу и внимательно вглядеться сквозь них в воду.

    В этот день было принято ходить на сенокос, а потом набивать скошенной травой матрасы. Считалось, что если все лето спать на таком матрасе, то это принесет здоровье и придаст сил.

    На Макушку лета молодежь вечером собиралась у костра, парни и девушки пели, водили хороводы, прыгали через огонь, короче, устаивали «ярилины игрища», часто весьма нескромные — на скатертях, разложенных прямо на земле, в изобилии была выпивка, а участники праздника частенько предавались различным не одобряемым церковью забавам.

    Также в эти дни было принято устраивать ярмарки, посещать кладбища и ходить в гости к родственникам.

    В эти дни было принято устраивать ярмарки, посещать кладбища и ходить в гости к родственникам

    Приметы на 1 июля

    Если 1 июля приходится на молодой или старый месяц, то нужно представить, что вещаешь на его нижний рог ведро с водой. Если получается — дождя в ближайшее время не жди.

    Если 1 июля утренний туман стелется по низинам — в ближайшие дни жди сухой, жаркой и ясной погоды.

    На начало июля, как правило, отцветала ранняя малина и зацветала поздняя. В это время в южных областях сажали в грунт рассаду цветной капусты. Также в это время уже можно было собирать первую чернику, а в садах начинала вызревать черная смородина.

    Автор: Алексей Громов
    #приметы #лето #ярило #июль
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