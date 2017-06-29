Киев обжалует решение о штрафе из-за недопуска Самойловой на «Евровидение»

В Избранное

Киев, 29 июня. Украинская сторона получила письмо от Европейского вещательного союза (EBU), посвященное нарушениям, которые были допущены во время проведения конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

EBU намерен оштрафовать Украину на 200 тысяч евро из-за того, в конкурсе не смогла принять участия представительница России Юлия Самойлова. По словам Аласании, Киев обжалует данное решение.

Напомним, ранее стало известно о том, что организационный комитет международного песенного конкурса «Евровидение-2017» задолжал 5,5 миллиона долларов.