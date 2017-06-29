Раньше надо было думать: почему НАТО не размещает военные базы в Черногории

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В настоящее время руководство НАТО не реализует планов по размещению своих баз на территории Черногории, заявил министр обороны республики Предраг Бошкович. По новой стратегии НАТО, Подгорица сама должна обеспечить вклад в общую копилку военного блока, а не ждать, что альянс будет в одностороннем порядке помогать и заниматься благотворительностью, считает военный эксперт Центра военно-политических исследований РИСИ, начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков.

«Вопрос, вероятно, относится к интересам за пределами Балканского полуострова. По информации, которой я располагаю, не существует ни одной инициативы по размещению баз НАТО в Черногории. И даже если бы Черногория хотела и просила об этом, думаю, что в данный момент это не отвечает интересам НАТО», — подчеркнул Бошкович.

По мнению начальника сектора проблем региональной безопасности РИСИ Сергея Ермакова, в последнее время в руководстве европейского военного блока больше заняты вопросами наращивания военного потенциала и укрепления так называемого восточного фланга альянса.

«Если смотреть внимательно, то легче всего инициативы НАТО продвигаются именно в северном секторе фланга ЕС — это прибалтийские страны и Польша. Помимо военно-стратегических соображений, там еще есть монолитность союзников: и Прибалтика, и Польша традиционно придерживаются антироссийского вектора, тем самым способствуя наращиванию истерии, связанной с мнимой российской военной угрозой. Таким образом они оправдывают все военные построения. Что касается южного фланга, который с военно-стратегической точки зрения сейчас намного более приоритетный: есть выход на Ближний Восток и существует реальная угроза в лице беженцев и террористов, мигрирующих в Европу, то там очень сложно договориться. Дело в том, что тезис о российской военной угрозе работает не в полной мере, потому и есть некоторые противоречия», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Выходит, что в политических кругах Североатлантического альянса пока нет единства, поскольку сильные игроки военного блока, будь то США, Германия или Великобритания, имеют свои стратегические интересы в регионе.

«Все это в совокупности усложняет задачу для НАТО по построению серьезной долгосрочной политики. Безусловно, альянс готовится и пытается выработать новую стратегию развития, но у него пока плохо получается. Кстати, Черногория может не переживать, поскольку с подачи США сама концепция передового военного присутствия НАТО проходит модернизацию и трансформацию, поэтому упор на крупные военные базы не делается. Однако создаются передовые мобильные пункты военного присутствия, которые обслуживаются самими странами или принимающими государствами. Отсюда и появилось требование о 2% (подразумевается требование президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы стран-членов на военный блок до 2% от своего ВВП к 2024 году. — Прим. ФАН)», — продолжает Ермаков.

Однако эти средства идут не в общую копилку альянса, а на развитие инфраструктуры в более мелких странах — членах военного блока. В свою очередь, это обеспечивает легкий доступ союзных войск на территорию конкретной страны — члена НАТО.

«Может быть, процесс наращивания военной инфраструктуры Черногории, в плане ее адаптации и интеграции в натовские военные структуры, будет идти. Что касается паники среди местного руководства, что все происходит не так быстро, как хотелось бы Подгорице, то об этом надо было думать раньше. В НАТО главный тезис строится на том, что альянс заинтересован не в потребителях безопасности, а в ее поставщиках. Поэтому здесь как раз все очень четко и логично: именно Черногория должна обеспечить вклад в копилку военного блока, а не ждать, что альянс будет в одностороннем порядке помогать и заниматься благотворительностью», — заключил военный аналитик.

Напомним, в начале июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране даже проходили акции протеста.