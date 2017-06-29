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Москва, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом сообщил о планах российского-вьетнамского инвестфонда вложить до 500 млн долларов в перспективные несырьевые проекты.

«Отмечу также, что российско-вьетнамский инвестфонд планирует вложить до 500 миллионов долларов в перспективные несырьевые проекты. Речь в первую очередь сейчас идет о фармакологии и сельском хозяйстве», — уточнил российский лидер.